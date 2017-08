Fique por dentro do Mês dos Pais da Symbol Store

Não é à toa que a Symbol Store tem como selo a hashtag #Te Representa. A marca leva representatividade, por meio da moda street wear, a jovens conectados e exigentes que sabem do seu papel na sociedade.



E para sua campanha de Mês dos Pais, a Symbol teve a iniciativa de gerar um movimento na direção de pessoas que, nesse inverno, realmente precisam de representatividade.



A iniciativa é, na realidade, bem simples, mas extremamente importante: ao levar um moletom usado para uma das lojas físicas da Symbol em São Paulo, você troca a peça e ainda ganha 10% de desconto na sua compra.



E agora entra a parte importante: os moletons trocados nas lojas serão doados para a ONG Lapidar que é uma instituição sem fins lucrativos, que busca o cuidado e a prevenção do uso abusivo de álcool e outras drogas, desenvolvendo cuidados aos indivíduos em condições de vulnerabilidade social, possibilitando-lhes tratamento para que desenvolvam uma vida comunitária mais humana e haja a reintegração à sociedade.



