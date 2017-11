Fique por dentro da moda plus size e invista em peças que vão valorizar seu corpo

Moda é muito mais que apenas roupas, ela representa muito de quem somos e como nos mostramos para o mundo. Muito além das tendências, o importante é sempre ter seu estilo marcado nos looks. Moda é se sentir bem e por isso a moda plus size vem fazendo sucesso e conquistando cada vez mais espaço.



Pensando nisso preparamos algumas dicas de styling e truques da moda plus size para valorizar seu corpo com peças como blusas, camisa e cropped plus size e te fazer ainda mais poderosa e linda. Ficou curiosa? Confere com a gente.



1- Cintura Marcada

Marcar a silhueta pode ajudar a afinar qualquer look, de vestido, cardigan. Mas tem que saber usar, claro. Cintos mais grossos valorizam vestidos maxi ou saias rodadas. Já modelos mais finos ficam bem com vestido mini ou casaco cardigan, por quanto mais volume maior a grossura do cinto, ok?



2- Estampas

As estampas pequenas com um fundo escuro, proporcionam excelente resultado, Para ajudar a dar aquela disfarçada e valorizar o que você tem de melhor, as estampas devem ser usadas apenas em região mais magra do corpo, e as peças lisas, em áreas que são mais cheiinhas.



Aposte nas blusas plus size mais basiquinhas e invista nas saias com estampas e mais divertidas, com certeza seu look vai ficar muito mais despojado.



3-Listras

As listras são versáteis em qualquer look e estilo. Mas se você quiser valorizar suas curvas a nossa dica é apostar nas listras verticais - estreitas ou grossas, alongando assim a silhueta. Aposte nas camisas plus size, ou até quem sabe em uma calça mais fashionista com um cropped plus size e um vestidinho para te manter fresquinha nos dias quentes.



4- Decote

O decote contribui para alongar a silhueta e chamar atenção para aquilo que te agrada. Para valorizar seios grandes e destacar a região do colo, os modelos com decote em V são as melhores opções. Então já sabe né, vestidos plus size e blusas plus size com decote em V vão te valorizar muito mais.



5-Cintura alta

Tenha em mente que é sempre bom comprar a peça que mais se ajusta ao seu corpo, fuja das peças muito justas ou largas demais. Invista nas calças e saias de cintura alta! Dá a impressão que suas pernas são mais compridas. Além disso, a peça termina na cintura, local naturalmente fino.



Gostou das nossas dicas? São apenas sugestões, e lembre-se que moda é se sentir bem. Então veja como é linda e arrase com os melhores looks.