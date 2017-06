Fisioterapeuta carioca Wanna Mendes cria 'Brasileiríssima', produto único de maquiagem e tratamento de beleza corporal, com Polo de Biotecnologia da UFRJ

Após 10 anos, acompanhando a mãe Ana Lúcia no tratamento de um melasma facial ocasionado por gestação, a fisioterapeuta Wanna Mendes, 29 anos, sentiu-se incentivada a se especializar em estética e beleza feminina. Além disso, a carioca desenvolveu para pele uma fórmula própria do creme "Brasileiríssima", fabricado por Marcinichen Farmacêutica Ltda. Polo de Biotecnologia do RJ - Cidade Universitária. Ela também realizou o sonho de construir o Centro de Estética Wanna, idealizado pelo pai técnico em edificações Wagner Motta, há quase 7 anos, funcionando como SPA.



O produto, que está sendo lançado e desenvolvido com farmácia situada no campus UFRJ, tem selo da Anvisa. Sua função é muito mais do que agir como maquiagem, serve também como tratamento. Para quem procura produtos de marcas internacionais, Wanna da dica ressaltando que nem sempre o produto estrangeiro é ideal para a pele no clima de nosso país. Com o novo negócio, a fisioterapeuta viu a oportunidade de trabalhar com uma especialidade da fisioterapia que atua na prevenção, promoção e recuperação da pele.



_ Fui então buscar a graduação e diversos cursos na área de estética, sabendo da possibilidade de atuar com Dermato-Funcional. Minha primeira oportunidade foi com estágio em conceituadas clínicas do Rio - lembra Wanna.



Em seguida, ela trabalhou em salão de beleza, onde conheceu pessoas que passaram a frequentar seu SPA. O apoio de seus pais na organização da empresa foi fundamental. A mãe, trabalha no atendimento e o pai é o grande responsável pelo empreendimento.



_ Meu pai idealizou junto comigo e construiu da melhor forma possível o centro de estética. Até hoje cuida dos consertos e reparos.



Trabalho em família



Em 2015, Wanna criou com o marido Patrick Lacerda uma nova empresa de locações de aparelhos para criolipólise, a Local Vip Estética que atende todo Rio de Janeiro. No mesmo ano, realizou o sonho da criação da Wanna Cosméticos. Seu principal objetivo é inovar no desenvolvimento de cosméticos, com extrema responsabilidade à saúde dos usuários.

_ Temos locação de máquinas de criolipólise, técnica que reduz medidas desde a primeira aplicação.



Depois de diversos testes, surgiu em 2017 o primeiro produto da linha "Brasileiríssima". Foi desenvolvido para maquiar e tratar simultaneamente imperfeições corporais indesejadas pelas mulheres como vasos, estrias, celulite e flacidez. Seu poder de ultrafixação permite ir à praia e piscina sem a preocupação que o produto possa sair com a água ou o suor.

_ Contém em sua fórmula, ativos especiais para tratar flacidez e celulite. Possui também uma sofisticada fragrância selecionada (J`adore) e 4 tonalidades (damasco, avelã, cacau e café) para todos os tipos de pele - finaliza.



O produto pode ser adquirido através do site

www.wannacosmeticos.com.br ou no SPA.



Centro de Estética Wanna

Beleza, cosméticos e cuidados pessoais

Av. Nova York, 158 - Bonsucesso

Rio de Janeiro

(21) 2561-7356