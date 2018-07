Fisioterapia ou fitness: a bola de pilates é alternativa para o bem-estar

Veja como o pilates (aparelho e solo) e a bola de pilates são importantes dentro da fisioterapia e quais seus benefícios para quem deseja melhorar a qualidade de vida. Confira também como fazer sessões de fisioterapia com profissionais qualificados.



O pilates e a bola de pilates propriamente dita são muito versáteis: aumentam a flexibilidade,auxiliam no fortalecimento muscular, contribuem para o desenvolvimento motor e ajudam no tratamento de sequelas e lesões (inclusive neurológicas), além de suavizar o estresse do dia a dia.



A bola de pilates, especificamente, ganhou lugar cativo em academias e também nas clínicas de fisioterapia, e hoje é um dos símbolos da saúde e do bem-estar.



Como funciona a bola de pilates?



Quando o corpo está apoiado sobre a bola de pilates, acaba exigindo bem mais dos músculos do que se estivesse sobre uma superfície plana e dura, como o chão. Isso acontece pois a bola é uma superfície instável, e isso "recruta" de nós mais força para manter o equilíbrio.



A instabilidade apresentada pela bola é crucial para que seja exercitado o "core", conjunto de músculos responsáveis pela postura e pelo equilíbrio.



As atividades realizadas com a bola de pilates promovem o fortalecimento de músculos, como o transverso abdominal, que trata-se de um músculo responsável por ser o centro de força. Apenas por meio dele é que o corpo consegue executar diversas funções, como tossir e evacuar.Além dessas regiões, são mobilizados também outros músculos, como o diafragma, o assoalho pélvico, os paravertebrais e os laterais oblíquos (internos e externos).



Entre os benefícios providos aos grupos musculares estão:



• Diminuição de dores nas costas;

• Melhoria da postura;

• Melhoria da coordenação motora;

• Estimulação do sistema circulatório;

• Melhoria da respiração;

• Melhor oxigenação do sangue;

• Aumento da concentração;

• Fortalecimento dos órgãos internos, etc.



Outro benefício: é uma das ferramentas que mais podem ajudar a prevenir e remediar a temida hérnia de disco, mal que atinge grande parte da população brasileira.



A importância do pilates(aparelho e solo) dentro da fisioterapia



O pilates é uma modalidade de exercício físico que ganhou muito espaço e, atualmente, é indicado pelos médicos a diversos pacientes para tratar dores pelo corpo. As aulas não possuem nenhuma contra indicação e podem ser realizadas por qualquer pessoa a partir dos 12 anos de idade.



Após algumas aulas de pilates, já é possível começar a observar os primeiros resultados no corpo e também na mente, já que as sessões também oferecem muito bem-estar e tranquilidade para a mente. Além disso, os benefícios para a saúde são imensos, como, por exemplo:



• Melhora a postura a cada exercício realizado, fazendo com que cada vez mais o paciente mantenha uma postura adequada;

• Evita o estresse, pois trabalha por meio de movimentos relaxantes;

• Aumenta a força e também alonga o corpo;

• Aumenta a resistência física e mental;

• Aumenta a flexibilidade, tônus e força muscular;

• Alivia todas as tensões, estresse e dores crônicas;

• Proporciona uma maior mobilidade das articulações;

• Melhora a coordenação motora;

• Estimula o sistema circulatório e oxigenação do sangue;

• Facilita a drenagem linfática e elimina as toxinas;

• Fortalece os órgãos internos;

• Aumenta a concentração;

• Promove relaxamento;

• Trabalha a respiração.



Lembrando que os tratamentos com pilates (aparelho e solo) dentro da fisioterapia devem ser cuidadosamente realizados por profissionais capacitados e que tenham experiência na área e no contato com cada paciente.



