Fismatek se destaca no mercado de estética

Vapor de Ozônio



Com o crescimento das barbearias a tecnologia da Fismatek® alia conforto e praticidade em tratamentos estéticos, também para os homens. Cheios de estilo e tendência, cada vez mais homens procuram fazer a barba com profissionais de confiança em ambientes descontraídos e com um tratamentodirecionado para o seu tipo de pele. Muito usado nos estados unidos, o tratamento com vapor está chegando com tudo nas barbearias brasileiras. O Vapor de Ozônio pode ser usado nas barbearias, já que ajuda no preparo para fazer a barba. "No caso de homens com pelos grossos e encravados, fazer a barba pode ser uma tortura, e com o vapor, ele atua na emoliência e na ação bactericida, livrando a pele de impurezas e facilitando o trabalhado do profissional, fora a comodidade e conforto do cliente", afirma a fisioterapeuta da

Fismatek, Evelin Ribeiro.



Para um tratamento ainda mais personalizado para o cliente, o equipamento oferece a possibilidade de utilizar a aromaterapia, com óleos essenciais. "O

aroma de determinada essência escolhida associado ao tratamento pode trazer inúmeras sensações,como: de calma, aconchego e conforto, por exemplo", explica a especialista. O equipamento pode ser utilizado da cabeça aos pés. O aparelho permite trabalhar na tricologia capilar (couro cabeludo e cabelos) atuando na potencialização de cremes hidratantes. No tratamento facial, pode ser usado na limpeza de pele e pelos encravados. Para procedimentos corporais o vapor

pode ser usado na penetração de ativos. E até mesmo na podologia, atuando no tratamento de calos, hidratação dos pés e das mãos, ação antisséptica e

emoliência.



I-Cryo



A Criolipólise é um tratamento de congelamento de células de gordura, ideal para quem deseja eliminar as gordurinhas localizadas. O procedimento é seguro, não

cirúrgico e não invasivo, já existente no mercado há algum tempo. Mas a Fismatek inovou na tecnologia, trazendo um equipamento de 4a geração com sistema único

de STOP PRESS. O sistema inteligente identifica a pressão selecionada pelo profissional e desliga automaticamente a bomba de vácuo ao atingir o nível

desejado. Em casos de descompressão, por movimento do cliente por exemplo, a bomba ligará novamente e ajustará a pressão.



As vantagens são para os clientes, que recebem um tratamento seguro e de ótimo resultado, e para os profissionais, que com esse sistema economizam até 85% de

energia durante a utilização da máquina. Graças ao sistema STOP PRESS, a bomba trabalha 15% do período do tratamento, diferente de outros equipamentos do

mercado onde fica ligada 100% do tempo. Os manípulos usados foram desenvolvidos com Medical Rubber, um tipo de silicone médico, flexível e com bom acoplamento para as curvas do corpo. Por ser mais confortável e seguro, permite protocolos exclusivos. Com diferentes tamanhos de manípulos, a máquina possui 5 programas pré-definidos: face, braços, pernas, pescoço e corpo. O profissional ainda consegue desenvolver e salvar seu próprio protocolo de tratamento.



HERUS HIFU



Com o estudo da tecnologia HIFU (ultrassom focalizado de alta intensidade), a Fismatek desenvolveu um equipamento não invasivo para procedimentos de rejuvenescimento, rearquitetura tridimensional da face, remoção de rugas, entre outros. O aparelho usa ondas ultrassônicas focalizadas de alta intensidade para estimular camadas profundas da pele. Juntamente ao calor fornecido, é possível estimular o colágeno e chegar a uma melhor elasticidade e firmeza da pele.



A tecnologia HIFU estimula as camadas profundas sem danificar a superfície da pele. Com uma ponteira especial, o aparelho age no local do tratamento para fornecer a quantidade adequada de ondas ultrassônicas à profundidade exata (SMAS) sob a pele, aquecendo precisamente os tecidos até a temperatura ideal para neocolagênese (>60ºC) e produzindo "pontos quentes" no tecido. Esses pontos ativam o processo de cura natural do corpo, no qual se forma um novo colágeno fornecendo o processo de lifting na pele flácida. O procedimento pode ser realizado em diversas ocasiões: tratamento facial, bichectomia, queixo, pescoço, flacidez, papada e região íntima. Os resultados ocorrem entre o segundo e nono mês de tratamento e podem durar de 2 a 3 anos após a aplicação.



