Flavia Pavanelli participa do lançamento do Cicatri Renov da L'Oréal Paris Elseve na Drogaria Onofre

A Drogaria Onofre, pertencente ao grupo CVS Health, maior empresa de saúde do mundo, recebeu nesta quinta-feira, dia 24/08 em sua loja da Oscar Freire, a atriz e digital influencer Flavia Pavanelli, embaixadora da L'Oréal Paris Elseve, para o lançamento do leave-in de tratamento Cicatri Renov, que estará à venda em todas as unidades da rede de drogarias. Flavia tirou fotos com as mais de 60 pessoas, entre clientes e influenciadoras, que compareceram ao evento, e também deu dicas do produto.



O Cicatri Renov é indicado para todos os tipos de cabelo, ele renova os fios a qualquer hora, em qualquer lugar e continua agindo ao longo do dia. Como não precisa de enxague, pode ser levado na bolsa e usado sempre que o cabelo precisar de um tratamento. Possui proteção térmica, o que permite sua aplicação antes ou depois da escova ou chapinha, com cabelo seco ou molhado. Sua fórmula leve, que não pesa nos fios, deixa os cabelos naturalmente soltos.





Fonte da foto: Instagram Flavia Pavanelli