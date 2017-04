Flores no banheiro? Saiba como deixar o toilet mais delicado

O banheiro é, sem dúvida, um dos cômodos mais pessoais de uma casa. Muito mais do que um espaço para os cuidados com a higiene, o local pode sim ser uma área convidativa, basta apostar em alguns detalhes na decoração que fazem toda a diferença. Esse é o papel das flores, que imprimem alegria, frescor e um aroma aconchegante em qualquer ambiente – até mesmo o banheiro. Para te ajudar, a Giuliana Flores separou algumas dicas. Confira:



Condições adequadas



Para acomodar plantas, o banheiro precisa ter boa ventilação, muita claridade e um espaço próprio para que não atrapalhe a movimentação, além de tomar cuidado especial com a umidade, já que grande parte das plantas que ficam no interior dos ambientes deve ser regada a cada três dias (mas sem exagero para não apodrecer as raízes). Algumas espécies são exceções, como a orquídea, que necessita de rega de sete em sete dias e os cactos, que podem ser regados uma vez por semana.



Outra recomendação é evitar inseticidas, optando por remédios caseiros para eliminar pragas. Dessa forma, as chances de prejudicar as flores são mínimas. Porém, caso seja indispensável o uso de produtos químicos, consulte um especialista para indicar o mais adequado.



Melhores plantas



Antes de ir às compras, é preciso escolher as espécies certas, preferindo plantas que não necessitem de muitos cuidados especiais. Algumas opções são avencas (gostam de luz difusa e terra úmida), tilândsia (luz indireta e bastante umidade), peperômia (pouca água e luz indireta) costela-de-adão (muita luz e regas regulares), kalanchoe (luz indireta e regas apenas quando o solo estiver seco), hera (luz moderada e solo úmido), planta-mosaico (muita luz indireta e solo deve ser úmido).



