A força da natureza inspira nova coleção de Eudora

Eudora, marca do Grupo Boticário, acredita no protagonismo feminino e buscou inspiração na força, vivacidade e beleza da natureza para despertar a diva de cada mulher em sua nova coleção. Sucesso de vendas, a linha Diva agora conta com uma versão tropical glamorosa, chamada Diva por Natureza.



A coleção traz 10 itens em roupagem tropical, com folhagens e embalagens douradas, mantendo a sofisticação genuína da linha, com fluidez e leveza. A Deo Colônia e Hidratante Corporal Diva por Natureza, trazem frescor em uma fragrância floral frutal inspiradora. Já a linha de maquiagem conta com produtos para uma pele iluminada, como o Iluminador Compacto, de efeito mate e alta cobertura, e novas cores do best-seller Matefix, batom líquido de efeito mate, nas cores Rosa Quente e Castanho Natural.



Para as adeptas do brilho, Eudora apresenta outras novidades como o Eudora Diva Viniflix - primeiros batons da marca com efeito vinil nas cores Rosa Coragem e Nude Beleza; para um olhar marcante, as sombras cremosas mono Diva Intensifique Rosa Desperta e Marrom Refúgio são de longa duração, resistentes à água e possuem alta cobertura logo na primeira aplicação. Todos os produtos podem ganhar ainda mais charme com a Clutch Diva Por Natureza - com estampa inspirada na coleção e venda limitada.



"Diva por Natureza é uma das minhas coleções preferidas de Eudora, as maquiagens levam cores fortes e ao mesmo tempo delicadas, dá para combinar as sombras entre si, usar um batom mate de dia para ir aquela reunião de trabalho e a noite investir naquele batom mais vinil para brilhar no jantar com as amigas. É uma coleção versátil, como todas as mulheres, ideal para despertar a diva que existe em cada uma delas", comenta Lavoisier, maquiador oficial da marca.



Além disso, Eudora contou com o olhar criativo da marca de beachwear Água de Coco, para o desenvolvimento de peças exclusivas e styling da campanha, com ambientação tropical inspirada na linha.



Os produtos podem ser encontrados por meio de Representantes Eudora, e-commerce, lojas próprias, quiosques ou no site www.eudora.com.br.



Confira abaixo mais informações sobre os lançamentos:



Deo Colônia Diva por Natureza: fragrância Floral Frutal, que combina notas cítricas e frutadas, com flores e toques aromáticos, trazendo toda a sofisticação que uma Diva merece. Com o exclusivo Segredo de Eudora, ajuda a manter a pele perfumada por mais tempo.

100ml - R$ 79,90



Loção Hidratante Corporal: textura leve e absorção imediata. Proporciona hidratação por 30 horas, deixando a pele macia e levemente perfumada.

200ml - R$ 31,99



Eudora Diva Iluminador Compacto: Com efeito mate, possui partículas de brilho que iluminam a pele, para todos os tipos de pele.

R$ 69,99



Clutch Diva por Natureza: peça em couro ecológico com o pattern de Diva por natureza. Tecido com textura de palha metalizada em dourado; Puxador com tassel em dourado dá o toque final à peça. Edição Limitada.

R$ 114,90



Eudora Diva Viniflix: Batom líquido, longa duração, efeito vinil, alta cobertura e não migra. Cores: Nude Beleza e Rosa Coragem.

R$ 35,99



Eudora Diva Matefix - Batom líquido de efeito mate, fórmula enriquecida com manteiga de karité que previne o ressecamento dos lábios. Além de lábios impecáveis, o Matefix proporciona alta fixação, secagem rápida e duração de 8 horas. Cores: Rosa Quente e Castanho Natural.

R$ 35,99



Eudora Diva Intensifique: sombra mono cremoso, longa duração, alta pigmentação na primeira aplicação e resistente à água.

R$ 45,99