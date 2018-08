Formação internacional traz credibilidade e lota agenda de profissionais ligados à estética facial

Existe um seleto grupo de profissionais atuando em Harmonização Facial e que estão sendo disputados por pacientes com bolsos cheios e que fazem de tudo para estarem mais joviais e atraentes. E a razão pela qual esses profissionais se tornaram tão atrativos é que possuem uma formação internacional nessa área. E essa é uma tendência que alguns profissionais identificaram precocemente, e que só revelavam para amigos próximos de outras cidades. Entretanto, hoje profissionais de todo o Brasil já têm acesso aos mesmos segredos, graças a uma empresa brasileira que abriu uma filial nos Estados Unidos e proporcionou igualdade de acesso a todos que sabem dessa oportunidade.

O que os profissionais de saúde estão entendendo é que ter uma formação internacional aumenta não somente a credibilidade do profissional, mas também influencia muito na escolha final dos pacientes mais abonados. A Dra. Natália Fischer, de Novo Hamburgo, desde 2011 participou de 8 cursos internacionais e se destacou tanto que hoje ensina suas práticas de sucesso. O registro dos seus materiais em fotos e filmes se tornaram uma rica e poderosa fonte de aprendizado.

Atenta para essa realidade a filial americana da Odonto Branding, empresa brasileira especializada em acelerar o desenvolvimento profissional e financeiro de profissionais da saúde, líder em reconhecimento na Odontologia, vem proporcionando a oportunidade para dentistas que buscam conhecimento de alto nível, aliado ao desenvolvimento da credibilidade dos profissionais que passam pelo seu programa internacional Tudo isso 100% em Português. Uma das professoras, a Dra. Maria Bibiana, que já ministra aulas no Brasil e nos Estados Unidos há anos, reforça que "é visível a evolução que o treinamento internacional em cadáveres frescos, associado ao conteúdo de planejamento, marketing e vendas, têm proporcionado aos alunos, transformando-os em profissionais de destaque", afirma a professora.

A próxima oportunidade será entre 11 e 14 de setembro de 2018. O Curso Internacional de Harmonização Orofacial contará com a ilustre presença do Dr. Rey, reconhecido mundialmente também como Dr. Hollywood. Ele também fará parte do corpo de professores, onde apresentará os mais recentes avanços da estética facial minimamente invasiva, além de seus resultados com a incrível técnica de rejuvenescimento facial com células tronco extraídas da gordura facial. "Duplamente incrível", nas palavras do cirurgião.

É claro que a programação ainda inclui treinamentos teóricos e práticos, assim como simulações ao vivo de apresentação de casos, negociação e vendas. Para o Dr. Weder Carneiro "esse treinamento foi especialmente planejado para que todos recebam um passo a passo que garanta conhecimento técnico com habilidade de vendas. É impossível não se tornar um profissional diferenciado e reconhecido fazendo desse programa". Ao final os alunos ainda contarão com a entrega do Certificado Internacional pelas mãos do Dr. Rey.

O próprio Dr. Hollywood, mesmo com agenda lotada, preserva como compromisso pessoal passar adiante toda sua experiência e seus resultados fantásticos, que lhe garantiram fama e reconhecimento mundial. Entre palestras especiais para estudantes de Harvard, universidade em que se formou como o melhor aluno, ou em raros treinamentos como esse que irá participar, Dr. Rey afirmou para nossa reportagem: "Eu vou mostrar todos os meus segredos que levei anos para descobrir, mas que resultam em faces jovens com beleza e naturalidade".

Profissionais que já garantiram presença nesse evento se disseram honrados e maravilhados pelo curso. Para o Dr. Otoniel, de Rialma, Goiás, que já coleciona casos de belos sorrisos na profissão, associar a Harmonização Orofacial nos planejamentos multiplica os ganhos estéticos dos pacientes. Em suas palavras "ficar fora dessa oportunidade é parar no tempo, pois vejo que clientes tradicionais de outros colegas estão cada vez mais procurando meus serviços".

De fato, a procura por procedimentos de Harmonização Facial aumentaram mais de 8.000% só nos últimos 10 anos. Grande parte desse crescimento se deu pela disseminação de procedimentos como botox, preenchimentos labiais, lifting facial e outros, como a cirurgia para remoção da gordura da bochecha (essa mesma que pode ser usada para obtenção de células-tronco). Entretanto esse mercado milionário também vem gerando atritos entre a classe médica e odontológica. Segundo o advogado Dr. Nelson França, OAB/PE 35.566, renomado professor e especialista em Direito Público, essas disputas que a classe médica vem gerando com todas as demais profissões de saúde são ilegítimas, pois estamos todos protegidos por um Estado de Direito. O advogado reforça que esse movimento vem perdendo cada vez mais força, revelando muito mais fraqueza e desespero dessas entidades médicas do que o profissionalismo que se espera de entidades que representam importantes membros da sociedade.

O fato inegável é que, no final das contas, são os próprios pacientes que estão optando por fazer Harmonização Facial com Cirurgiões-dentistas. Não é uma questão de ser melhor ou pior, o que realmente vem mudando o comportamento dos pacientes é a visão diferenciada que os dentistas naturalmente têm sobre arquitetura do sorriso. Por dominarem como ninguém os movimentos musculares da face durante a mastigação, fala, expressões faciais e mesmo ao repouso, os dentistas elevaram a qualidade dos resultados estéticos na face dos pacientes.

E quem ganha com isso? A sociedade, que passa a ter opção de escolher o que quer para si própria e não ficar amarrada com cartéis que tentam limitar o acesso e controlar os preços. Porém, em pleno meados de 2018, não é tão fácil oprimir o poder de escolha dos pacientes.

Os reflexos desse movimento estão por todos os lados: A Dra. Danielle Diniz, de Vinhedo, acredita que sua formação internacional aumenta o reconhecimento profissional e que a prática em cadáver fresco (somente possível nos EUA) é a que melhor capacita o profissional. Mesmo o Dr. Guilherme Perotti, de Lajeado, que possui um currículo invejável e já pratica Harmonização Facial desde 2011, optou por fazer o Curso Internacional em Orlando para se destacar ainda mais.

