Novo formato de evento de beleza estimula os negócios no interior de São Paulo

Contagem regressiva para a maior experiência profissional de beleza do Brasil, o Beauty Experience, evento promovido pela Vita Derm, ISIC (Instituto Schulman de Investigação Científica), Sol Pleno, Business Land e Faculdades Oswaldo Cruz.



A Vita Derm lança a primeira edição do Beauty Experience, que acontece em 27 de novembro, no Hotel Nacional Inn, na Região de Campinas, reunindo profissionais gabaritados que prezam pela educação, beleza, estética e possuem vasta experiência junto ao mercado.



Quem não quer se destacar na carreira? Ainda mais em uma área tão concorrida como a da Estética e Beleza não dá para parar no tempo. O mercado precisa de bons profissionais, para isso é necessário aprender, reciclar e inovar. Este segmento exige profissionalismo, porque as pessoas estão preocupadas em atingir o bem-estar e a beleza, por isso procuram os cuidados com a estética e a qualidade de vida.



O Dr. Marcelo Schulman, Presidente da Vita Derm e do ISIC (Instituto Schulman de Investigação Científica), Farmacêutico e Master em Dermofarmácia e Cosmetologia, é o idealizador do Beauty Experience, evento que reúne uma programação contendo várias palestras de Estética e Capilar, aliando saúde e beleza aos profissionais do setor.



O Beauty Experience irá percorrer todo o Brasil, proporcionando grandes experiências e networking. "Levar qualificação aos profissionais do segmento da Beleza contribui com a economia, alavancando negócios e ampliando mercados", explica o idealizador do Beauty Experience.



A ideia é valorizar as regiões que sediarão os eventos, envolvendo os profissionais, universidades, comércio e indústria através de um investimento baixo e eliminando gastos com deslocamento e hospedagem nas capitais.



"Queremos que o empreendedor se aperfeiçoe cada vez mais para manter seu negócio competitivo e atraente para o público. Embora o setor de Beleza seja um mercado muito bom, isso não tira do empreendedor a obrigação de se manter atualizado", esclarece o Dr. Marcelo Schulman.



Como o mercado da Beleza está sempre atrás das novidades, este é o momento certo de investir. Os tratamentos para Estética e Cabelos são os serviços mais procurados por todos os públicos, afinal busca-se o rejuvenescimento e a beleza, para tanto os profissionais precisam se reciclar.



Por isso, o Beauty Experience será mais do que um projeto de educação e conhecimento, será uma plataforma de aprendizado certificada por instituições de ensino superior de alto gabarito.



O evento conta ainda com uma das novidades que é o lançamento dos prêmios "Tesoura de Ouro" e "Pincel de Ouro" – Ênfase Nacional Barbeiro do Brasil, para homenagear os melhores profissionais.



A pauta do evento está com uma programação rica em palestras com temas atuais dos segmentos, contando com a atualização de técnicas e demonstração de produtos, indo ao encontro do que esses profissionais buscam para atender o exigente mercado.





PROGRAMAÇÃO:



ESTÉTICA – PALESTRAS



09h às 10h – "Estética de Preenchimento: Filler não invasivo em 5 Dimensões – A Reconexão Natural da Pele Madura" – Rosalina Alves – Bruna Mancini



10h às 11h – "De Laser e Ledterapia na Estética: Controle de Acne e Oleosidade do Couro Cabeludo e Pele – Tratamento Cosmeto-Estético de Foliculite em Homens e Mulheres" – Luciana Lepiscopo



11h às 11h30 – Coffee Break



11h30 às 12h15 – "Gestão de Negócios nos Estabelecimentos das áreas da Beleza – Buscando novas soluções no cenário atual do mercado" – Carlos Oristânio



12h15 às 13h15 - "Tratamento Profissional de Verdade – Bem-Estar para um Envelhecimento Saudável" – Dr. Marcelo Schulman



13h15 às 14h45 – Intervalo para Almoço



14h45 às 15h30 – "Clareamento Estético Íntimo: Nanopeeling para Virilha e Axilas Escurecidas" – Mônica Mirian



15h30 às 16h15 – "Tratamento Estético para Psoríase e Vitiligo: Melhora da Autoestima de Forma Segura para a "Reinclusão Social" – Andrea Flores



16h15 às 16h45 – Coffee Break



16h45 às 17h45 – "Microagulhamento Eletrônico para Clareamento e Rejuvenescimento Novas Técnicas de Micropgmentação na Estética" – Fabiana Alves



17h45 às 18h45 – "Tratamento Dermo-Estético e Cuidados para a Podologia Esportiva Geriátrica" – Rose Prudente





19 às 20h – Premiação Profissional – Encerramento - "Tesoura de Ouro – Pincel de Ouro - Ênfase Nacional Barbeiro do Brasil"





CAPILAR - PALESTRAS



09h às 10h – ""Tratamento Profissional de Verdade – Bem-Estar para um Envelhecimento Saudável" – Dr. Marcelo Schulman



10h às 10h45 - "Gestão de Negócios nos Estabelecimentos das áreas da Beleza – Buscando novas soluções no cenário atual do mercado" – Carlos Oristânio



10h45 às 11h15 – Coffee Break



11h15 às 12h – "Progressiva Inteligente para Cabelos Lisos, Cacheados e Crespos: Alisamento, Tratamento Cosmético e Segurança para o Liso Perfeito, Controle de Volume e Definição em Fase de Transição do Crespo" – Cleide Rosa



12h às 13h - "Finalização com Styling para Homens e Mulheres: Penteados para todas as ocasiões" – Marcio Mesquita



13h às 14h30 – Intervalo para Almoço



14h30 às 15h30 – "Bioplastia e Nutriplastia dos Fios: Tecnologia In/Out – Reconstrução, Reparação, Hidratação e Nutrição Capilar" – Nanette Gonçalves



15h30 às 16h30 - "Expert Blonde de A a Z: Técnicas de Mechas com Coloração e Descoloração" – Rodrigo Gimenes Equipe Master da Academia Ondina





16h30 às 17h – Coffee Break



17h às 18h - "Novo Conceito Barber Shop para o Arquétipo Perfeito: Visagismo "Temporário e Hipoalergênico" da Sobrancelha, Barba e Bigode e Procedimentos Estéticos em Barbearias e Salões" – Edson França - Zygg Hair





18h às 18h45 – "Color Art Design e Tendências na Colorimetria e Visagismo: Técnicas para Mistura de Cores" - Ivan String



19h às 20h - Premiação Profissional - Encerramento – "Tesoura de Ouro – Pincel de Ouro Ênfase Nacional Barbeiro do Brasil"





MESA DE PROFESSORES CONVIDADOS:



Profas. Cristina e Regina Ganti

Universidade Anhembi Morumbi



Profa. Sara Pallermo Bastos

Faculdades Oswaldo Cruz



Profa. Daclê Juliani Macrini

UNIP



Profa. Mônica Mirian

SENAC Jundiaí



Prof. Carlos Oristânio

Faculdade Cruzeiro do Sul



O Beauty Experience é uma oportunidade das pessoas que buscam conhecimento também ampliarem a rede de relacionamentos com este evento bem produzido e dinâmico.







Website: http://www.vitaderm.com.br