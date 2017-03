Os formatos de rosto primários e seu envolvimento com o Visagismo

A palavra Visagismo, deriva da palavra francesa 'visage', que significa rosto, segundo o professor de Visagismo virtual Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/. Dessa forma, fica clara a relação do rosto com as ferramentas e tópicos da análise visagista, completa.

Se fossemos usar o mesmo método para cada situação envolvendo diferentes clientes, a ciência do Visagismo não conseguiria finalizar projetos com eficiência e singularidade.

Para entendermos a relação dos rostos e seus formatos com o ensino e métodos do Visagismo, precisamos seguir uma espécie de linha do tempo. Entretanto, para cada objetivo deve ser traçado um esquema que transponha de forma verdadeira e real aquilo que se pretende conquistar ao final do procedimento.

Os formatos de rostos primários são classificados da seguinte forma:



A B C

Redondo Retângulo alto Triângulo base alta

Quadrado Retângulo baixo Triângulo base baixa



A partir da classificação apresentada, as manipulações, estudos e projeções das metas a serem alcançadas se tornarão mais fiéis ao cliente e seus anseios e facilitará o caminhar do processo.

Existe também outra classificação em relação a um tópico de estudo dos rostos primários. Essa se enquadra em questões que envolvem produtos e empresas. Estamos nos referindo às cores utilizadas durante a criação de uma marca, produto, empresa ou qualquer outra plataforma que lida direta e indiretamente com o público. O grupo alvo deve como relatado no artigo Platão e a beleza através do olhar de um visagista, se sentir atraído pela forma visual que se apresenta o objeto de pesquisa.

As cores primárias e que dão origem às demais formas vetoriais visuais, são classificadas em:



Vermelho

Azul

Amarelo



Para utilizar dessa ferramenta é preciso ter um estudo prévio de como a sua presença em determinados locais de trabalho (produtos ou corporativas) afetam sentimentalmente o receptor das informações. Não é um trabalho intuitivo ou lógico. Existe um padrão de ensinamentos que deve ser levado em conta (e com seriedade) para que se obtenha o resultado esperado, inclusive a Teoria das Cores http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/visagismo-e-os-formatos-de-rostos-primarios/.

O objetivo final depois de conhecer as regras é atentar-se para classificações existentes e a partir dessas categorias impulsionar as transformações de forma correta, trazendo realização para o cliente.

