O fortalecimento do mercado da beleza em 2018

Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais interessadas em se cuidar, manter a aparência sempre bem arrumada e também estão mais interessadas em cuidar da sua saúde.



Por esse grande interesse por parte dos consumidores, a quantidade de clínicas de estética aumentaram no Brasil, assim como a quantidade de tratamentos disponíveis para vários casos.



Mesmo com todo o estágio financeiro que o país se encontra, o mercado de beleza está se tornando cada vez mais forte neste ano de 2018 e tende a se fortalecer ainda mais.



O que dizem os especialistas



De acordo com um levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) juntamente com o Instituto FSB Pesquisa, o Brasil se tornou o terceiro país com o maior mercado de estética no mundo.



De acordo com esse levantamento, o país ficou atrás, apenas, dos Estados Unidos, que têm 16,5% e da China com 10,3% de todo o consumo mundial no mercado de estética.



Outro levantamento que foi feito pela Pesquisa de Beleza e Cuidados Pessoais da Euromonitor, o Brasil teve um aumento de 4,6% no ano de 2016 em comparação com o ano de 2015.



Estimativa para o mercado nos próximos anos



Ainda de acordo com a Pesquisa de Beleza e Cuidados Pessoais da Euromonitor, até o ano de 2020 o Brasil terá um aumento acumulado que chegará a 14,3%, uma média de 2,7% a cada ano.



Para este ano de 2018, a porcentagem no faturamento promete ser ainda maior, de 8%, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC).



Os motivos que levaram esse fortalecimento a ser ainda maior se deu porque houve queda da taxa básica de juros (Selic), também houve uma melhora nas condições de crédito, o que fez com que as clínicas investissem em aparelhos modernos, fazendo com que os pacientes encontrassem condições para fazer os tratamentos estéticos.



Fazer suas clínica participar desse fortalecimento



Donos de clínicas e seus profissionais devem estar cientes que para participar do fortalecimento do mercado de estética, é preciso ter uma clínica completa, com aparelhos de alta qualidade e também oferecer um atendimento extremamente confiável.



Investir em equipamentos de alta qualidade e também de última geração faz com que os pacientes sintam-se confiantes e empolgados com o bom atendimento e com as possibilidades que esses aparelhos oferecem.



