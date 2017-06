Fortaleza e Manaus recebem curso de consultoria de imagem reconhecido internacionalmente

Já pensou em ser uma consultora de imagem certificada internacionalmente? Entre os dias 19 e 24 de junho, a Ecole Supérieure de Relooking ministra a formação em Consultoria e Coaching de Imagem nas cidades de Fortaleza e Manaus. A metodologia, considerada a melhor pelo RNPC da França, oferece técnicas e práticas que preparam os alunos para o mercado de trabalho com o entendimento de que a vestimenta é uma representação autêntica de autoconhecimento e personalidade.



Além dos conteúdos de consultoria de Imagem, a metodologia da trabalha com ferramentas de coaching, PNL e psicologia, que oferecem um grande diferencial tanto para o consultor quanto para quem recebe a consultoria. A missão da Ecole é formar pessoas capacitadas a ajudar suas clientes a encontrarem e vivenciarem a sua essência através da vestimenta. "Ser você" é a regra.



A aluna Luana Zavaris, que participou da formação em Consultoria e Coaching de Imagem em Porto Alegre, conta "Eu escolhi a Ecole Supérieure de Relooking, primeiramente pela reputação e por ser uma escola francesa, o que me agregaria um diploma internacional. Conforme conhecia mais, fui me encantando pelo propósito e objetivos prezados pela instituição. Formar consultores de Imagem munidos de técnica é comum. Agora formar consultores de Imagem munidos de prática e principalmente humanidade, é algo diferenciado. O respeito ao indivíduo, respeito a essência e particularidades do cliente, são fatores que levam as alunas Ecole a ter um diferencial, um "algo a mais". Sou grata por ter trocado experiências e adquirido conhecimento com pessoas cheias de essência e propósito. Com certeza a Ecole é um lugar que faz diferença na moda e no mundo, e vejo o resultado disso diariamente no brilho dos olhos das minhas clientes".



Ecole Brasil



Fundada na França há 10 anos, a escola é considerada a melhor do ramo de acordo com o órgão regulador do país (RNCP), e hoje atua em diversos países além do Brasil, como Portugal, Itália, China e Marrocos. A formação é profissionalizante, emite certificação internacional e oferece todos os materiais necessários para que os alunos saiam atuando no mercado de trabalho.



A Ecole oferece diversos cursos, entre formações, cursos de extensão, workshops e cursos online, abordando temas sobre imagem, psicologia, negócios e empreendedorismo.



Confira a agenda completa e as informações no site www.ecolebrasil.com



Curso de Consultoria e Coaching de Imagem em Fortaleza

Quando: De 19 a 24 de junho

Local: Office Plaza - Rua Vicente Linhares, 500, 22˚ andar

Informações: Para se inscrever ou saber mais, entre em contato pelo e-mail

contato@ecolebrasil.com ou pelos telefones (51) 9949-2609 e (51) 8147-6888



Curso de Consultoria e Coaching de Imagem em Manaus

Quando: De 19 a 24 de junho

Local: Rua Salvador, n 120

Informações: Para se inscrever ou saber mais, entre em contato pelo e-mail

contato@ecolebrasil.com ou pelos telefones (51) 9949-2609 e (51) 8147-6888