Fortibone, da Gelita, ganha prêmio de ingrediente do ano no NutraIngredients Awards 2018

Especialista no fornecimento de Gelatina e Peptídeos Bioativos de Colágeno para indústrias farmacêuticas e de alimentos, a GELITA ganhou o prêmio de ingrediente do ano no NutraIngredients Awards 2018.



Realizada em parceria com a Vitafoods Europe 2018, a premiação conta com 11 categorias e é considerada a principal da indústria global de ingredientes. O prêmio da GELITA foi ganho na categoria Envelhecimento Saudável por FORTIBONE®, Peptídeo Bioativo de Colágeno®, que estimula as células ósseas a aumentar a síntese de componentes ósseos, tais como o colágeno.



Esse processo ajuda a evitar problemas relacionados à atrofia e perda de densidade óssea. O problema afeta especialmente mulheres pós-menopausa. Mas ultimamente tem crescido também entre os homens. Somente nos EUA, 44 milhões de pessoas sofrem com osteoporose e osteopenia. No Brasil esses problemas atingem cerca de 10 milhões de pessoas.



Em um estudo randomizado, prospectivo, duplo-cego e de centro único, controlado com placebo, FORTIBONE®demonstrou seu potencial. Ao longo de 12 meses, 180 mulheres com redução de massa óssea ingeriram 5g/dia de FORTIBONE® ou placebo. Alterações na densidade da massa óssea, detectadas por exames DXA, foram medidas na espinha e no colo do fêmur das participantes.O consumo de FORTIBONE® demonstrou uma significativa melhoria da densidade óssea. Assim, os resultados indicam um considerável aumento na densidade mineral óssea (DMO) após a suplementação com FORTIBONE®em mulheres que sofriam de osteopenia ou osteoporose.