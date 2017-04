Por que o fotógrafo de casamento certo faz toda a diferença?

O fotógrafo certo, no lugar certo

Um bom fotógrafo não fica pedindo aos noivos ou convidados para posar de forma certa, forçando sorrisos ou quebrando momentos especiais. Ao contrário, ele sabe que as melhores ocasiões são aquelas que não combinadas.



Situações descontraídas, no qual as pessoas não prestam muita atenção nas câmeras ou no profissional em questão, são as melhores oportunidades para se registrar os verdadeiros sentimentos.

O fotógrafo de casamento certo faz toda a diferença. Pense que quando você for ver o seu velho álbum de casamento, daqui a 20 ou 50 anos, você poderá reviver todos os sentimentos e reparar na beleza de cada detalhe e gestos de carinho que poderiam ter ficado escondidos para sempre.



Como escolher o melhor profissional?

Se você quer ter os melhores momentos e emoções registradas no seu álbum, é fundamental escolher um fotógrafo que saiba o que fazer. Fotos posadas e combinadas podem até ficar muito bonitas, mas aquelas que não foram planejadas são ainda melhores.

A seguir, confira algumas dicas e saiba como escolher um bom profissional.



1. Pesquise: faça uma busca pelos trabalhos anteriores do fotógrafo por quem você se identificou. Isso será importante para que você possa checar a qualidade do trabalho oferecido e para que você tenha uma noção prévia de como poderão ser suas próprias fotos.



2. Converse pessoalmente com o fotógrafo: entre em contato com o profissional e marque uma conversa pessoalmente com ele. Se identificar e se sentir confortável na frente do fotógrafo escolhido irá influenciar diretamente no resultado das fotos.



3. Combine "quase tudo" previamente: ao fechar contrato com o fotógrafo, vocês devem combinar quais as fotos que o casal faz questão de ter em mãos, como o clássico momento da troca de alianças, por exemplo. Pode parecer óbvio, mas isso poderá evitar possíveis situações de conflito. Não deixe de conversarem também sobre as horas de trabalho, garantias, prazos de entregas e tudo o que for necessário.

Lembre-se: o fotógrafo de casamento certo poderá transformar a essência das suas fotos. Imagens diferenciadas, que retratem os sentimentos e emoções dos noivos e convidados, são aquelas que possuem uma espécie de áurea em torno de si.

Por isso, saiba investir em um bom profissional.

Website: http://www.guilhermeantunes.com.br