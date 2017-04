Nova fragrância de Eudora é presente ideal para Dia das Mães

Se depender de Eudora, as mães brasileiras passarão o Dia das Mães sentindo-se verdadeiras Divas. A marca de produtos de beleza aproveita a data para lançar a fragrância Diva, inspirada em mulheres realizadoras, que sabem que, com atitude inconfundível e beleza, podem conquistar tudo o que quiserem.



O perfume traz a combinação das notas olfativas de ameixa negra e pêra com a cremosidade da baunilha. Ainda, as notas de bouquet floral e a doçura envolvente do caramelo hipnotizam e a tornam única. Para arrematar, a perfumaria traz o Segredo de Eudora®, acorde especial criado pela marca que ajuda a fixar ainda mais a fragrância.



O lançamento é novamente endossado pela atriz Paolla Oliveira, que ao lado de sua mãe, Danielle Oliveira, estrela a campanha. "Acredito que todas as mulheres podem despertar a sua Diva interior, com pequenos gestos. O perfume tem um papel fundamental neste sentido, pois é a assinatura pessoal", afirma.



Sobre a campanha ao lado de sua mãe, a loira, que faz sucesso atualmente na nova novela da TV Globo, A Força do Querer, revela: "estou muito feliz em viver esse momento ao lado da minha mãe, que considero a mulher mais poderosa do mundo e um grande exemplo".



O perfume custa R$ 79,90 e pode ser encontrado por meio de Representantes Eudora, e-commerce, lojas próprias, quiosques ou no site www.eudora.com.br, a partir de abril de 2017.