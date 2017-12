Francisca Joias promove ação de brinco gratuito

A Francisca Joias Contemporâneas, que é uma loja online especializada na venda de joias e semijoias de alta qualidade, acaba de disponibilizar em seu site um verdadeiro presente de fim de ano a seus clientes: um lindo brinco grátis para você usar nas suas festas de fim de ano!



Para garantir seu brinco é preciso acessar o site http://www.franciscajoias.com.br/brinco-gratis e clicar logo abaixo da imagem do brinco em "EU QUERO". Você será direcionado ao carrinho de compras para finalizar a transação, e irá pagar apenas pelo frete de envio, e não pelo valor da joia.



A ação ficará ativa apenas enquanto durar o estoque das peças e é válido apenas um brinco por cliente, portanto se você ficou interessado em ganhar seu brinco clique no link e garanta o seu antes que acabe!



Você vai levar para casa uma linda argola, um acessório tradicional e que não sai de moda, em um banho rosé, que é a nova cor do momento, versátil e extremamente elegante. A argola ainda é toda trabalhada, e conta com lindos detalhes, e tem um tamanho perfeito para todas as ocasiões. Você não vai ficar de fora nessa né? Garanta a sua: http://www.franciscajoias.com.br/brinco-gratis





Sabrina Nunes

www.franciscajoias.com.br

www.sabrinanunes.com

www.instagram.com/sabrinanunesfj

www.instagram.com/franciscajoias





Website: http://www.franciscajoias.com.br