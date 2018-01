A franja de Bianca Bin serve para você? O corte desta franja causa polêmica no mundo da beleza

Basta uma celebridade exibir um look inusitado e pronto! Os pedidos nos salões de beleza começam a surgir e multiplicar. Foi o que aconteceu com Bianca Bin. A atriz, que dá vida à Clara em "O Outro Lado do Paraíso" ressurgiu na trama com uma franja desconectada que virou hit. Mas você sabe se esse corte cai bem para todo tipo de rosto?



"Com um corte é possível disfarçar bochechas, afinar o rosto ou criar um truque para diminuir a testa. No mundo do visagismo, as possibilidades são inúmeras mas bem exclusivas, ou seja, criadas individualmente, para cada tipo de mulher", explica o visagista Robson Trindade.



Segundo ele, esse visual combina com rostos ovais, triangulares ou quadrados. "Trata-se de uma franja desconectada com laterais mais longas. Ela minimiza o maxilar e empresta suavidade à testa. Deve ser curtinha no centro para não pesar", fala Trindade.



Antes de definir a mudança, converse com um profissional experiente. Principalmente, se tratando de franja, o resultado pode não agradar e não há muito o que fazer... "Dependendo da idade da mulher, do estilo e profissão, não tem como disfarçar depois de cortado... Por isso, o ideal é fazer uma consultoria com um visagista e não é só pra dizer se aquele visual vai lhe cair bem ou não. Essa conversa vai definir inclusive, se você, pelo seu dia a dia, consegue manter o corte impecável. Não é todo mundo que acostuma e sabe cuidar para que a franja esteja perfeita! Cuidado", finaliza.



