Uma nova Franquia de Esmalteria desponta no mercado Brasileiro

Com um agressivo projeto de expansão, a Esmalteria Von Beauty –rede de franquias de Nail Bar - recebe candidatos de todo o Brasil e até propostas de expansão em outros países.



Com um formato ousado e diferenciado, o layout é classico e totalmente diferente do visto hoje no mercado: "A Franquia Esmalteria Von Beauty foi elaborada durante todo um ano, onde foi levada em consideração uma pesquisa de satisfação realizada com consumidoras e consumidores de serviços de Beleza, que respondiam a um questionário sobre o que realmente era importante para eles durante o atendimento em uma Esmalteria"- diz Diego Mi Porto, CEO da Holdin Multissetorial DVX FRANCHISING



A Holdin fez seu papel, identificando as necessidades dos clientes e também de pessoas que gostariam de se tornar Franqueados, a rede propõe aos Franqueados: Atendimento diferenciado, com apoio mais próximo e exclusivo, desde a escolha do ponto comercial, durante toda a implantação da loja e acompanhamento de resultados e estratégias eficazes. Já os clientes das unidades contam com o Clube de Vantagens "Nail Club Von B", layout diferenciado, serviços como Design de Sobrancelha, Depilação, Estética e o Nail Bar charmoso para realizar um Happy Hour, Chá de Bebê ou de Cozinha, entre outros eventos.



A Franquia está em plena expansão e promete mudar o conceito do setor. " Nossa experiencia com esmalterias e mercado de beleza vem de longa data em que auxiliamos pessoas a empreenderem no mercado com a própria marca, através da MSE - MONTE SUA ESMALTERIA (primeira empresa de consultoria no mercado de beleza). Agora chegou nossa vez de explorar o mercado com nossa marca", diz o CEO.



A Von Beauty é um lugar glamouroso, onde as clientes encontram as melhores novidades em Nail Art trazidas de todo mundo, e além de se embelezarem, contam com um cardápio de bebidas que vão desde um suco a um belo Espumante.



A empresa, acima de tudo, visa o conforto de suas clientes e adota normas de biossegurança, investe em instrumentos de última geração e objetos completamente descartáveis. Essa era uma grande preocupação do empresário, que após uma pesquisa de campo observou que muitas empresas prestadoras deste tipo de serviço não se importavam em primeiro lugar com a saúde das clientes.





Raio X da Von Beauty



Investimento inicial: A partir de R$ 40.000,00 para uma unidade de 40m2



Número de funcionários por loja: Em média 6



Prazo de contrato: 48 meses



Royalties: R$ 1.000,00 mensal



Taxa de publicidade: R$ 500,00 mensal



Previsão de retorno do investimento: Média de 18 meses



Média de faturamento bruto por loja: R$ 30.000,00



Média de lucro mensal: média de 25% a 30% sobre o faturamento bruto



Taxa de franquia: R$ 10.000,00 (promocional por tempo limitado)



Capital de giro: R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00



Site: www.vonbeauty.com.br

Website: http://www.vonbeauty.com.br/