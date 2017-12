Primeira franquia de moda fashion fitness é inaugurada em São Caetano do Sul

Existe uma tendência mundial de comportamento que é o cuidado com o corpo e a qualidade de vida, as pessoas estão procurando viver melhor e isso inclui alimentação, rotinas diárias e o look faz parte disso. O cuidado com o corpo vem sendo cada vez maior e com isso consequentemente a vaidade na hora de se vestir também.



O crescimento do mercado de moda fitness nos últimos anos é o reflexo desta tendência de comportamento cada vez mais forte, por isso, a cada ano surgem mais marcas de moda fitness e praia, e quem já está no mercado, acabando ditando tendências de moda no cenário nacional.



A VESTEM é uma marca pioneira no conceito "Fashion Fitness" no mercado brasileiro, ela trouxe para o Brasil um tipo de roupa que além de servir para treinar, também pode ser usada no dia a dia fora da academia.



A nova coleção de verão foi inspirada em mulheres que gostam de um visual diferente em todos os momentos da vida e as peças, são ideias para a mulher moderna, porque trazem muitas possibilidades que transitam entre o casual e a performance, sempre sem perder o toque fashion.



E agora é possível encontrar os looks VESTEM em uma loja física localizada em São Caetano do Sul.



Loja VESTEM - Park Shopping São Caetano

Endereço: Alameda Terracota, 545 Segundo piso - Espaço Cerâmica - São Caetano do Sul – SP