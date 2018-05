Frio traz riscos para os olhos e exige cuidados para proteger a visão

A chegada do frio exige um cuidado maior com doenças que podem comprometer a visão. O alerta é da equipe de oftalmologistas do Hospital do Olhos no Paraná (HOP). Segundo eles, nesta época do ano, tornam-se comum alergias e infecções oculares como conjuntivite, herpes, síndrome do olho seco e até mesmo glaucoma e catarata, devido ao uso indiscriminado de medicamentos.



Para pacientes mais propícios a alergias, as crises ocorrem devido à grande quantidade de ácaro presente em cobertores e roupas de inverno que estão guardados há muitos meses. Para que isso não ocorra, os oftalmologistas do HOP indicam para lavar cobertores, agasalhos e ainda manter janelas abertas durante um período do dia para fazer a ventilação da casa.



Conjuntivites



As conjuntivites também são comuns com a chegada do frio. Isso porque a infecção viral causada pelo adenovírus provoca gripe e infecções respiratórias. Esses fatores fazem baixar a imunidade, provocando condições tais como a conjuntivite, geralmente em pacientes já gripados.



Oftalmologistas do HOP alertam para os sintomas como intensa coceira nos olhos, vermelhidão, inchaço das pálpebras e fotofobia (aversão à luz). A baixa imunidade acarreta ainda no aparecimento de herpes. Especialistas explicam que o mesmo herpes que provoca uma lesão labial pode causar uma recidiva ocular.



Cuidados

Entre os cuidados de prevenção é preciso lavar as mãos com frequência e evitar o contato com o nariz, boca e olhos. Essas medidas previnem as irritações comuns nessa época do ano. É preciso ainda cuidar com a automedicação, ato comum que aumenta pelo motivo dos pacientes acreditarem que para o alívio da irritação os colírios à base de corticoide são a solução. Oftalmologistas do HOP advertem que essa prática sem uma supervisão de um oftalmologista pode trazer riscos à saúde.



