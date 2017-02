Como funcionam os implantes odontológicos? E qual a melhor opção?

Como funciona o implante odontológico? E qual a melhor opção?



A odontologia tem muitas técnicas e tratamentos eficientes para deixar o seu sorriso mais bonito e saudável, aumentando o bem-estar e a autoestima de qualquer pessoa.



Uma dessas técnicas é o implante odontológico, solução ideal para pessoas que vivem escondendo o sorriso pela vergonha de não ter um ou mais dentes na boca.



Por falar em ausência de dente na boca, seja parcial ou total, ela pode interferir negativamente na saúde tanto física quanto mental de uma pessoa. Isso porque além de reduzir a capacidade de mastigação, restringindo as preferências alimentares, a falta de um ou mais dentes também causa um impacto estético bem significativo.



Para resolver o problema da função mastigatória e da qualidade de vida, a busca pelo tratamento deve ser imediata. Entretanto a falta de informação sobre o que é e como funciona o procedimento de Implante dentário afasta muitas pessoas do tratamento ou faz com que elas sequer saibam que possuem essa opção como tratamento para melhorar suas vidas.



Implante odontológico ou prótese fixa?



Quando chega o momento de procurar uma solução para os "substitutos" dos dentes, existem algumas dúvidas sobre qual opção escolher. Atualmente, entre as mais utilizadas pelos dentistas pode-se destacar a prótese fixa e o implante odontológico, cada qual com suas técnicas específicas.

A prótese fixa é feita de porcelana (ou resina, em alguns casos) e funciona como uma ponte dentária. No local onde o dente que estava ausente é "cimentado" uma prótese dentária que será apoiada nos dentes vizinhos, previamente preparados para servir de pilar e, assim, dar suporte para fixar a prótese.



Já o implante dentário serve como substituto total do dente ausente, desde a sua raiz. Por meio de cirurgia, um pino (semelhante a um parafuso e fabricado em titânio), é colocado dentro do osso da maxila (arcada superior) ou da mandíbula (arcada inferior), para dar a sustentação necessária ao dente que será implantado.



Os implantes saem na frente quando o quesito é durabilidade, com uma higiene bucal adequada eles podem durar mais de 20 anos. E o sucesso em relação ao seu implante é praticamente garantido, pois apenas duas pessoas em 100 apresentam algum problema, ou seja, 98% garantido que dê certo.



Clínica especializada em implante odontológico



Na hora de escolher uma clínica para realizar seu implante dentário, é importante que além do excelente atendimento odontológico, a clínica possua uma estrutura confortável, com tecnologia de alta performance, que siga todos os protocolos de higiene exigidos pelos órgãos competentes, e claro, profissionais com ampla experiência, sempre em constante aperfeiçoamento.



Esses recursos humanos e tecnológicos de alta qualidade proporcionam aos pacientes o máximo desempenho nos tratamentos, tornando-os menos invasivos, com maior agilidade na recuperação e maior qualidade estética.



Esses são os processos adotados pela Clínica Equilibre, referência em implante odontológico em São Paulo, a Clínica Equilibre realiza esse procedimento com alta taxa de sucesso e satisfação entre os pacientes. Os profissionais avaliam a boa saúde geral do paciente e, a partir daí, podem definir a durabilidade do processo.



• O implante odontológico pode ser concluído em até um dia dependendo do estado do osso onde o pino será colocado;



• Pode ser um processo que demore um pouco mais, sendo necessário ser realizado em mais dias. Ou seja, o pino é colocado em um dia (ou em até mais de um dependendo do caso) e depois disso se aguarda a integração do pino com o osso, para então ser possível inserir o dente.



A clínica ainda oferece um atendimento odontológico multidisciplinar, com qualidade e confiabilidade, para cuidar da melhor forma possível do seu sorriso, com dedicação e atendimento personalizado.



Sentir-se bem com você mesmo é a regra número um para se ter uma boa qualidade de vida e um sorriso saudável e bonito transmite carisma, confiança e status para a sua vida social.







