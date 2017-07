Quer ganhar uma festa de 15 anos completa? Conheça o Concurso Cultural Meus 15 Anos

O site Meus 15 Anos está promovendo junto à Paris Filmes um concurso cultural, cujo objetivo é oferecer uma festa de 15 anos completa e totalmente gratuita para uma debutante. O concurso é realizado em parceria com diversos fornecedores e empresas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.



William Gonçalves, diretor de uma das empresas parceiras destacou a importância dessa iniciativa. "É um concurso muito interessante para garotas que sonham em ter uma festa de 15 anos mas não podem pagar os altos custos do evento. É uma fantástica oportunidade para realizar sonhos", afirmou.



Gabriel Antunes, organizador da 1ª edição do concurso cultural "Meus 15 Anos" também falou sobre esse projeto. "Desde que iniciamos o site Meus 15 Anos o objetivo é e sempre foi ajudar debutantes a realizar o sonho dos 15 anos. Após anos concretizamos este sonho, materializado no concurso Meus 15 Anos. Atualmente somos mais de 600 mil pessoas no Facebook e queremos crescer mais e mais.", destacou.



O Concurso



O concurso cultural vai selecionar a debutante que cumprir todos os requisitos de inscrição e responder de maneira mais criativa a pergunta "Por que você merece uma festa de 15 anos perfeita?". A autora da melhor resposta vai ganhar uma festa de 15 anos em valor estimado de R$ 50 mil com direito a espaço de eventos, buffet, DJ ou banda, som, iluminação, serviço de bar e fotógrafo profissional. Tudo por conta do site Meus 15 Anos.



As inscrições acontecem de 9 de Junho de 2017 a 10 e Agosto de 2017 e podem participar debutantes nascidas de 01 de Janeiro de 2002 e 01 de Agosto de 2003. Além disso, as participantes devem ser residentes da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou regiões próximas dessas cidades. As debutantes devem realizar a inscrição no site e responder por que merecem ganhar uma festa de 15 anos dos sonhos.



Para participar é simples. Entre no site https://meus15anos.co/concurso/ e realize o seu cadastro informando os seus dados.



Concurso Meus 15 Anos 2017

Data: 09/06 a 10/08

Premiação: uma festa de 15 anos em valor estimado de R$ 50 mil.

Inscrições: https://meus15anos.co/concurso/

Cidades: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Contato: contato@meus15anos.co

Facebook: https://facebook.com/meus15anos.co/





Website: http://meus15anos.co/concurso