Como garantir que o aparelho de jantar é o ideal para você?

Na hora de selecionar um tipo de aparelho de jantar adequado, as pessoas precisam estar atentas às diferentes características que as peças e utensílios possuem, cada composição representa melhor um tipo de situação. As peculiaridades abordam desde a matéria-prima aos detalhes artísticos.



Número de peças do aparelho de jantar



O primeiro passo é pensar em quantos convidados comparecerão para o almoço ou jantar, o número de pessoas define a quantidade de pratos, talheres e copos. Se for um evento grande, o ideal é optar por aparelhos de 43 peças. Mas se são poucos convidados, um jogo de 12 peças supre a necessidade.



Material do aparelho de jantar



Os dois materiais mais indicados para uma mesa posta são: porcelana e cerâmica. O primeiro tem matéria-prima mais leve de argila, quartzo caulim e feldspato (sem porosidade e sonoridade), por isso, os modelos de aparelho de jantar desse tipo são mais finos, delicados e cheios de artes. A segunda opção é feita a partir de uma complexa mistura de materiais mais densos (argila, feldspato e sílica), isso justifica o peso maior e espessura grossa das cerâmicas. Mesas postas mais suaves combinam com aparelho de jantar de porcelana, já composições com tons rústicos ficam melhores com cerâmicas.



Estilo do aparelho de jantar



Existe uma vasta gama de modelos de aparelho de jantar com estilos: clássicos, contemporâneos, retrógrados, monocromáticos, coloridos e muito mais. A escolha deve levar em consideração dois pontos: gosto dos anfitriões e ocasião do almoço ou jantar. Procure escolher sempre peças que tenham a ver com você e que também possam contribuir para o sentido do momento, por exemplo, um aparelho de jantar clássico é ideal para almoço de negócios, enquanto um jogo de jantar colorido é indicado para aniversários e almoços de família.



Onde será usado o aparelho de jantar



Antes de escolher um aparelho de jantar, também é imprescindível observar cada detalhe do ambiente. A mesa e a decoração do local, sejam da casa, do restaurante, do buffet, do bar, devem estar em sincronia. Por exemplo, um churrasco no jardim combina com jogo de jantar rústico, já as peças mais modernas ficam excelentes em mesas de bares atuais.



Uma forma de explorar aparelhos de jantar com quantidades, materiais e estilos diferentes, é conhecer a loja virtual RS Casa. A página virtual é repleta de seções de peças e utensílios essências para compor todos os modos de mesas.



