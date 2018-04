Garimpo Coletivo tem sua segunda edição com mais de 15 brechós

Para quem gosta de garimpar em brechós, a Feira Garimpo Coletivo está preparando mais um evento com muitos brechós e peças incríveis.



A feira que fará sua segunda edição, reunirá mais de 15 brechós em um único espaço. O evento vai acontecer no próximo domingo (29/04), das 10h às 18h no Red Monkey Hostel (Rua Vitorino Carmilo, 664), a 5 minutos da estação de metrô Marechal Deodoro, em São Paulo.



O público encontrará peças novas, seminovas, acessórios com preços a partir de R$ 5,00.



A entrada para o evento será 1 kg de alimento não perecível, a ser doado para a Casa 1. Um centro de acolhimento de LGBTs expulsos de Casa e um Centro Cultural na região central de São Paulo.

Você pode conferir mais informações no evento da feira e conhecer os brechós que irão participar também.





Website: https://www.facebook.com/events/2155124961386701