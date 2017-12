Data do artigo: 13/05/2015.

Garota do Site Produções EIRELI (https://www.garotadosite.com.br), CNPJ: 09.527.296/0001-78, comprovou documentalmente ao mercado de moda e beleza que é uma empresa idônea e confiável. Afirma o Técnico em Contabilidade (CRCRS 57.196): Leandro Rosa da Silva, conhecido como Silva Leandro. Diretor Nacional da Start-up.

Candidatas ao Título de Beleza: Garota do Site são atendidas apenas pelo correio eletrônico para todas as informações solicitadas.

Garota do Site trabalha no mercado adulto legalmente, desde 2008. Ainda, segundo o respeitável Ofício expedido pelo Departamento de Polícia Federal da República Federativa do Brasil: Nada consta em desabono da referida empresa, na esfera administrativa, em todo o território nacional.

A empresa é reconhecida pelo Sindicato de Modelos do RS. Fone: (51) 3012.2652.

Candidatas ou modelos, neste momento, não formalizaram nenhuma reclamação administrativa, ou judicial, em desfavor da Start-up: Garota do Site. Basta pesquisar na Rede Mundial de Computadores e verificar que nada consta em desabono a empresa e/ou seu Diretor Nacional (Silva Leandro). Isso significa respeito ao seu público maior de 18 – dezoito – anos. Informa Leandro Rosa da Silva, Diretor Nacional da Start-up: Garota do Site.

Construir uma marca respeitada é incólume é fácil. Explica Silva Leandro, Apresentador de Televisão e Diretor Nacional de Garota do Site.

Silva Leandro explica, ainda, que basta conhecer às Leis da República Federativa do Brasil e aplicar o conhecimento no ambiente digital. Por isso, nenhuma modelo ou candidata possui nada a reclamar. Falta objeto jurídico para qualquer reclamação.

Fran Petiz (Fotos/Créditos: Wellington Costa) está trabalhando todos os domingos na TV aberta. É um dos cases de sucesso de Garota do Site. Único Portal de Moda e Beleza que novos talentos iniciam a sua carreira.

Link da Notícia, comprovando o início da promissora carreira de Fran Petiz em Garota do Site: (http://noticias.r7.com/dino/entretenimento/revista-100-digital-podera-selecionar-novos-talentos-na-tv-aberta-24022015).

Contato:

E-mail: contato@garotadosite.com.br

Sede Física: Avenida Vitória Régia, número: 170, Sala: 01, Parada: 51, Vila Querência, Bairro: Jardim Krahe, CEP: 94.440-295, Viamão, RS, Brasil.

Assessoria Jurídica:

Dr. Paulo Bandeira – Advogado – OAB/RS 75.371.

Fone Fixo: (51) 3012.2017.

Link Oficial (fonte): http://www.dino.com.br/releases/garota-do-site-producoes-eireli-nao-possui-nenhuma-reclamacao-administrativa-ou-judicial-de-modelos-ou-candidatas-dino89055768131