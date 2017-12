Gaúcha Portosys comemora 16 anos de parceira com a IFS

A Portosys, desenvolvedora de soluções e fábrica de software sob medida, comemora 16 anos de parceria com a IFS, fornecedora global de software de gestão empresarial, incluindo o crescimento de negócios e expertise adquirida no atendimento de projetos internacionais e projetos no Brasil. A Portosys participou de projetos IFS no México, Uruguai, Equador, Argentina, Portugal e Espanha. A empresa, sediada em Porto Alegre, presta serviços de desenvolvimento, customização e localização do IFS Applications e também oferece serviços de suporte aos clientes.



"Atualmente oferecemos serviços de suporte técnico para mais de 50 clientes da Latin IFS e participamos de outros projetos de implementação, para os quais atuamos nas customizações e outros desenvolvimentos. Atendemos ainda a IFS Ibérica (Espanha e Portugal) com uma metodologia própria para desenvolvimento "offshore", ou seja, a IFS Ibérica nos demanda serviços e desenvolvemos as customizações, de forma remota, daqui do Brasil. Ao todo, a Portosys já participou de cerca de 15 projetos internacionais com a IFS", afirma um dos sócios da empresa, Alexandre Beheregaray.



A Portosys foi fundada em 2001, por ex-funcionários da IFS, o que fez com que a empresa já nascesse como profunda conhecedora da solução IFS. Os sócios-fundadores da empresa conhecem todas as versões do sistema e suas mudanças desde então. Trabalharam na localização da primeira versão do IFS para o Brasil e são considerados hoje como uma grande escola na formação de especialistas no ERP da IFS. "Por nossa empresa já passaram cerca de 40 desenvolvedores/consultores que hoje são especialistas no IFS, graças ao treinamento que demos a estes profissionais. Chegamos inclusive a treinar parceiros que atuam na Argentina com o IFS", conta o executivo.



Para a Portosys, os bons resultados desta parceria são também resultado da qualidade da solução, que é robusta e ao mesmo tempo ágil e preparada para a transformação digital. "Se os executivos das empresas brasileiras que ainda não conhecem o ERP da IFS pararem para olhar o produto, certamente vão se surpreender. O IFS Applications é sensacional, tem muitas funcionalidades que são fundamentais para os negócios em tempos de transformação digital e é usado há muito tempo por empresas multinacionais na região sul, tais como a Sanmartin, em Caxias do Sul, e a BorgWarner, em Brusque", afirma Beheregaray.

Mais informações sobre a Latin IFS visite http://www.ifsworld.com/br/



Sobre a Portosys

A Portosys atua na implantação, customização e desenvolvimento de sistemas de gestão empresarial, para o segmento de serviços e a indústria, otimizando recursos e processos, com o objetivo de criar maior valor para os dados e informações recolhidas. Desde sua fundação, em 2001, entrega inteligência aplicada a tecnologia da informação através de diagnósticos e consultoria executiva de produtos que contribuem para as rotinas de seus clientes. Mais sobre a Portosys visite www.portosys.com.br