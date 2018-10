Gengivectomia ou Plastia Gengival: o que a Odontologia pode fazer para solucionar o problema que deixa milhares de pessoas insatisfeitas com o sorriso

A Estética Dental ganhou maior destaque nos planejamentos dos pacientes que procuram pelos serviços da Odontomania, porque o sorriso diz muito sobre a pessoa e está sempre relacionado a um "cartão pessoal". O sorriso gengival é caracterizado por uma grande visibilidade da gengiva, durante o sorriso. Existem alguns tratamentos para minimizar ou sanar em definitivo esse problema, que pode incomodar muitas pessoas. Na gengivectomia o excesso de gengiva é removido por meio de uma microcirurgia, após uma criteriosa avaliação do estado gengival do paciente . O termo gengivectomia ainda refere-se a situações relacionadas com a hipertrofia gengival, que representa o excesso ou gengiva aumentada.



Segundo, Dr. Brasil, da Clínica Odontomania, localizada na zona norte da cidade de São Paulo, "A gengivectomia deve ser realizada por dentista especialista na área. A gengiva é um tecido muito delicado e suas estruturas de suporte como o osso e os ligamentos precisam estar em perfeitas condições para a sua realização. Além disso, o Periodontista deve conhecer as indicações e as limitações desse procedimento, o que, como em qualquer especialidade, se o planejamento estiver errado, as consequências podem ser irreversíveis. Portanto a escolha do profissional torna-se imprescindível".



Geralmente, as causas do crescimento gengival são decorrentes de algum estímulo, como uma higiene bucal deficitária, prejudicada pelo uso de aparelhos ortodônticos fixos, a da gengivite, por reação medicamentosa ou alterações hormonais.



O Periodontia, que é responsável por realizar essa cirurgia plástica periodontal, tem ao dispor inúmeras técnicas cirúrgicas que corrigem o contorno de gengiva. Então, para você que está lendo essa matéria e está sofrendo com esse tipo de problema, recomenda-se uma consulta de avaliação para se informar das vantagens e desvantagens deste procedimento, e conhecer então qual a melhor solução para o seu caso.

A gengivectomia ou Plastia Gengival, na grande maioria dos casos é procedimento cirúrgico muito simples e normalmente rápido.



O pós-operatório da traz excelentes resultados estéticos e praticamente não existe desconforto para o paciente. Normalmente, não é necessário qualquer repouso, ou seja, o paciente poderá voltar de imediato às suas atividades normais no dia seguinte à cirurgia, desde que tenha os cuidados sempre indicados pelo Periodontista como, evitar esforços físicos, alimentos quentes e muito duros de início, atenção aos cuidados de higiene bucal e tomar corretamente a medicação prescrita pelo especialista.



