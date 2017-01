Nova geração de produtos prolonga os efeitos da vitamina C na pele

A Vitamina C é uma das grandes aliadas da medicina para retardar os sinais do envelhecimento da pele. É entre as vitaminas, aquela que tem as maiores concentrações na derme e na epiderme. As suas propriedades antioxidantes eliminam os radicais livres, além de hidratar e aumentar a elasticidade, suavizando as rugas e ajudando a manter a pele jovem. No entanto, um dos grandes desafios para o uso da vitamina C na produção de cosmecêuticos era prolongar os efeitos no organismo, já que é altamente instável e o tempo do efeito na pele é muito curto.



Quando os pesquisadores da Novexpert decidiram iniciar os estudos para conseguir estabilizar a Vitamina C, eles tinham uma lista de obstáculos para superar. Além de tentar estabilizar a Vitamina C para prolongar os efeitos no corpo, eles tinham que desenvolver um produto que não fosse muito ácido para ter os parâmetros ideais de ph, que penetrasse mais profundamente e agisse mais rápido na pele.



Os resultados das pesquisas e testes é o Booster, único cosmecêutico do mercado com 25% de Vitamina C estabilizada, 75% de origem natural, 100% hipoalergênico e com 0% de conservantes e alérgenos. É um sérum para todos os tipos de pele, proporcionando 41% a mais de penetração de Vitamina C nos fibroblastos, graças ao ácido elágico - um polifenol sintetizado por múltiplas espécies de plantas com a função de proteger os tecidos.



"O Sérum é um produto que se distingue dos tradicionais cremes e hidratantes, exatamente pela textura, é mais líquido, fluído e não gorduroso. Como traz na sua composição altas concentrações de ingredientes ativos, ele trata com mais eficácia a pele", afirma a cosmetóloga Joyce Quenca, embaixadora da Novexpert no Brasil.



Os testes em laboratório mostraram o tamanho da diferença: Ao fim de 3 meses, com uma temperatura ambiente média de 37ºC, a perda de Vitamina C convencional chegou a 40% enquanto que a perda de vitamina C estabilizada da Novexpert foi de apenas 3%. Quando os dois tipos de Vitamina C foram submetidos a uma condição de estabilidade acelerada, com temperatura de 50ºC, o residual, ao final de 20 horas, chegou a zero na vitamina C convencional e se manteve acima de 90% com a vitamina C estabilizada.



Ø O Booster da Novexpert concentra mais de 17 bilhões de moléculas de Vitamina C - a estimulação na produção de colágeno é mais do que o dobro da vitamina C convencional (69% contra 33%).

Ø O Booster é antioxidante e possui ação antirrugas inibindo as principais causas do foto-envelhecimento, com alta proteção a nível celular, resultando em menos 70% de oxidação, menos 56% de inflamação, menos 43% de glicação e menos 22% de mutação de DNA.

Ø O Booster estimula a circulação sanguínea que aumenta o brilho da pele, os efeitos podem ser sentidos em até 10 minutos.

Ø O Booster é despigmentante, sendo ideal para prevenir as manchas causadas pelo sol.



"O booster de vitamina C apresenta uma composição minimalista, sustentável e ingredientes patenteados como a novaxilina que prometem estimular células tronco e retardar danos do envelhecimento", acrescenta a cosmetóloga.



Os produtos da Novexpert levam a assinatura de dermatologistas franceses, uma característica da marca recém-chegada ao Brasil que se destaca por produzir cosmecêuticos elaborados com fórmulas biodegradáveis, 0% químicos, 0% conservantes, 0% sintético e hipoalergênica. A Novexpert é a única no mercado brasileiro que produz cosmecêuticos 100% naturais e orgânicos. Outro diferencial da marca é que toda matéria prima utilizada é vegana, ou seja, não utiliza nenhum produto de origem animal ou usa animais para testes.



"Um dos principais benefícios dos produtos naturais e orgânicos é que eles não contêm substâncias derivadas do petróleo, que possuem um alto potencial alergênico. Ou seja, nossas fórmulas têm menos chances de causar reações alérgicas mesmo nas peles mais sensíveis, o que significa que não apresentam contraindicações", conclui Joyce Quenca.



Website: http://novexpert-lab.com.br