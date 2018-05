Ginástica não convencional traz saúde e ‘barriga plana’

Além de muitos benefícios para a saúde e aliada de quem não pode fazer exercícios abdominais tradicionais, a Ginástica Abdominal Hipopressiva reduz o perímetro da região abdominal: a barriga fica dura e plana e a cintura afina. Dra. Maria Franceschini, fisioterapeuta, conta mais sobre esta técnica que amplia as possibilidades de diversos tratamentos.



O que é a Ginástica Abdominal Hipopressiva?



A Ginástica Abdominal Hipopressiva é um conjunto ordenado de exercícios posturais rítmicos. Esses exercícios permitem a "interação", a "memorização" e a "automatização" das mensagens sensoriais associadas a uma situação postural particular. As respostas motoras trazem efeitos nos músculos do períneo, respiratórios e posturais e sobre o sistema nervoso. O corpo todo interage buscando melhorias.

Surgiu na Bélgica, com o Dr. Marcel Caufriez, fisioterapeuta, que há mais de 35 anos se dedica a pesquisas na área ginecológica e urogenital. Seu objetivo inicial era a recuperação de lesões do assoalho pélvico ocorridas durante ou após o parto. No entanto, o método se confirmou eficiente para prevenir e tratar várias outras disfunções.



Quais os principais benefícios para a saúde?



No geral, os exercícios combinam posturas e movimentos respiratórios que promovem a melhoria da musculatura respiratória e capacidade pulmonar, o fortalecimento do abdômen, o correto posicionamento dos órgãos internos e o aumento da força muscular do pavimento pélvico que sustenta a bexiga, vagina e intestinos. Além disso, descomprimem as vértebras, aumentam a circulação sanguínea e fortalecem a musculatura desta região. A redução da região abdominal é uma boa consequência na estética, mas não a finalidade do método.



Na fisioterapia esportiva também se revelou de grande auxílio para atletas profissionais e amadores. Os exercícios abdominais hipopressivos fortalecem a parte cardiovascular e diafragmática, resultando em melhor rendimento físico, além de prevenir lesões e auxiliar nos casos de incontinência urinária de esforço.



Depois de quanto tempo aparecem os resultados?



Na fisioterapia existem diferentes programas de exercícios que são executados conforme o objetivo e a necessidade de cada paciente que também são variáveis. Após a avaliação inicial, o profissional determina quais exercícios específicos são indicados. Normalmente, os primeiros resultados são percebidos já na segunda sessão.



Qual a frequência ideal para fazer os exercícios?



O ideal é fazer duas vezes por semana no consultório e todos os dias em casa. Sempre praticando, porque a Ginástica Abdominal Hipopressiva é prática e memorização.



Qualquer pessoa pode fazer? Quais as restrições?



Existem restrições, sim, que serão avaliadas. Os exercícios hipopressivos podem ser contraindicados ou indicados de forma parcial e adequados em casos de hipertensão, doenças inflamatórias intestinais. Durante a gravidez, os exercícios são indicados apenas com supervisão e em período específico da gestação



Como descobriu essa ginástica?



Procurava algo para complementar os tratamentos para meus pacientes. Fui buscar o método com o seu criador, o Dr. Caufriez. Estou a cada dia mais entusiasmada. Pratico todos os dias, meu rendimento melhorou, meu abdômen está ótimo e o melhor de tudo é que minhas pacientes estão muito felizes com os resultados. Pacientes que não podiam fazer abdominal convencional, por causa de hérnias de disco, melhoraram noventa e nove por cento, já que o fortalecimento do abdômen se dá sem movimentos prejudiciais ao corpo.



