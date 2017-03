Giuliana Flores lança linha Premium de arranjos

A Giuliana Flores (www.giulianaflores.com.br), maior e-commerce de flores e presentes do Brasil, lança mais uma novidade em seu catálogo virtual. A linha Premium de produtos agora traz opções de embalagens mais refinadas e personalizadas, com uma coleção completa de cones para rosas e as Boxed Flowers, caixas especiais para arranjos em formato redondo e quadrado, com arte exclusiva da marca e acabamento com fita de cetim.



Os produtos Premium estão disponíveis em dois tamanhos, com cones em diferentes estampas e caixas pretas e brancas, comercializados pelo preço médio de R$ 155,90, cerca de R$20 a mais em comparação aos buquês similares da Giuliana Flores. A linha é composta por 19 tipos de arranjos de diversas espécies, incluindo rosas, gérberas, girassóis, lírios, flores do campo e outras.



"As Boxed Flowers são tendência nas floriculturas internacionais e atendem às preferências do consumidor por uma linha mais sofisticada, com itens exclusivos com identidade própria da Giuliana Flores", conta Juliano Souza, diretor de marketing da Giuliana Flores.



Na home do e-commerce agora há uma área para as peças Premium, todas disponíveis para entregas em até uma hora na Grande São Paulo e até três horas em outras cidades e estados. "A nova linha é um projeto de longo prazo, que ganhará novos produtos neste estilo durante todo o ano de 2017", completa Juliano Souza.



Sobre a Giuliana Flores:



Criada há mais de 25 anos pelo empreendedor Clóvis Souza, a Giuliana Flores foi uma das primeiras lojas virtuais de flores e presentes do Brasil, nascida em 2000. Enfrentando o "boom" da internet, quando várias empresas "ponto.com" fecharam, a marca se fortaleceu e hoje se posiciona com líder no segmento. Entre seus diferenciais, estão a constante preocupação com a combinação de flores e arranjos para agradar aos mais variados gostos e estilos, além das fortes parcerias com marcas de luxo como Kopenhagen, Havanna, Amor aos Pedaços, Ofner, Godiva, Lindt, Valmir Rodrigues & Gazola – Alta Confeitaria, Chandon, Salton, Erdinger, Guinnes, Granado, Vyvedas, The Gourmet Tea, entre muitas outras, oferecendo produtos exclusivos ao e-consumidor. Atualmente, a Giuliana Flores conta com 280 mil visitantes únicos/mês, compostos por um público pertencente às classes AA, A e B, com idade média entre 25 e 55 anos e atende mais de 5 mil cidades. O portal ganhou o Prêmio Época ReclameAQUI 2013 e Prêmio Época ReclameAQUI 2016, ambos na categoria E-commerce – Floricultura, e conta com o selo de empresa reconhecida pelos sites Bondfaro e Buscapé, Loja Ouro pelo e-bit e Selo Site Blindado. Para mais informações, acesse: www.giulianaflores.com.br.