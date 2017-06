Glukderm lança linha plus de tratamento para pele seca e psoríase

A Glukderm é uma indústria de dermocosméticos localizada no Distrito Industrial de João Pessoa-PB. Fundada em 2009, desenvolve e produz produtos de alta tecnologia para a saúde e bem-estar da pele. Foram inúmeros estudos e pesquisas de tentativas e erros até desenvolver um produto capaz fornecer a nutrição e hidratação que o tecido cutâneo precisa para uma qualidade de vida plena.



Glukderm tem produtos que auxiliam no tratamento da pele quando se trata de dermatites atópicas, como psoríase, caspa, seborreia, dermatite de contato, flebites, feridas na pele, epidermólise bolhosa, líquen plano, entre outros, devido as suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes.



LINHA PLUS



Hidratante Corporal Glukderm Plus – 1 Litro



Coadjuvante no tratamento da psoríase, hidrata profundamente a pele, alivia a coceira, escamação e vermelhidão.



Shampoo Anticaspa Glukderm Plus – 300 ml



Coadjuvante no tratamento da psoríase no couro cabeludo, lava tirando os resíduos, agindo diretamente sobre a formação de caspa, alivio da coceira, vermelhidão e escamação.



Loção Tônico Capilar Glukderm Plus – 300 ml



Coadjuvante no tratamento da psoríase no couro cabeludo, recompõe as escamas, sela as cutículas danificadas e pontas duplas, sensação de frescor e alívio, fortalece a raiz capilar, restaura o filme protetor do couro cabeludo.



Sabonete Líquido Antisséptico Glukderm Plus – 300 ml



Coadjuvante no tratamento da psoríase, age na limpeza dos resíduos, gérmens, fungos e bactérias, hidratando e reestruturando a pele.





A empresa atende todo o território nacional através de vendas online pelo site: https://glukdermcure.com.br/

Website: http://www.glukdermcure.com.br