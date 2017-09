GoBOX, a plataforma de assinatura de produtos do Grupo Abril, celebra o sucesso do seu primeiro ano no mercado

A maior plataforma de clubes de assinaturas de produtos do país completou um ano no mês de agosto. O GoBOX, do Grupo Abril, comemora seu primeiro aniversário com diversos números de sucesso, começando pela quantidade de clubes ativos: até agora, já são 23 opções em diversos segmentos - como beleza, alimentação, bebidas, infantis, moda, entre outros -, e a proposta é chegar a 25 até o final de 2017. Ao longo do último ano, mais de 30 mil caixas foram entregues, e o site www.assinegobox.com.br recebeu mais de 1 milhão de visitas. Além disso, mais de 1,5 mil empresas entraram em contato com a Abril para falar sobre a comercialização de seus produtos. "As empresas que nos procuraram elogiaram muito a Abril pela iniciativa. É muito gratificante estar à frente de um negócio tão inovador", afirma Dimas Mietto, diretor geral do GoBOX.



O mês de aniversário também chegou recheado de novidades. Uma delas é o novo clube Petz, que tem a proposta de entregar, todos os meses, pelo menos cinco itens diferentes para encher o seu cachorro de presentes. O clube chega com as opções para cães de porte pequeno (R$59,90/mês), médio (R$69,90/mês) e grande (R$99,90/mês).



Mas se você é aficionado por produtos de beleza, também há boas notícias: o GoBOX passou a fazer as assinaturas do Open Beauty, clube da Ticiane Pinheiro. Ao aderir, você receberá de 5 a 7 produtos de beleza e uma necessaire exclusiva por R$69,90/mês.



Os novos clubes já estão disponíveis para assinatura no site www.assinegobox.com.br. Confira!