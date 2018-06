Gravidez tardia: o que a mulher precisa saber ao adiar a maternidade

O anúncio da gravidez tardia da atriz americana Rachel Weisz, de 48 anos, movimentou as Redes Sociais. Ela e o marido Daniel Craig, mais conhecido pelo personagem James Bond de 007, foram alvos de críticas. Mas a gravidez tardia é uma realidade na vida de milhares de casais. Dados recentes do IBGE mostram que, em 2015, 30,8% dos recém-nascidos tinham mães entre 30 e 39 anos. Em 2005, eram apenas 22,5%. Os compromissos da vida moderna adiam a maternidade, mas o que as mulheres precisam estar atentas é que quanto maior for a idade, menores são as chances de gravidez.



"Realmente as chances da mulher engravidar naturalmente começam a diminuir com o avanço da idade e, a partir dos 35 anos, os riscos de defeitos genéticos no DNA do bebê aumentam. Por isso, assim que a mulher nessa faixa etária decide engravidar, o mais indicado é procurar um especialista para a realização de exames", afirma o especialista em reprodução humana, Dr. Paulo Gallo, Diretor-médico do Vida Centro de Fertilidade.



Toda mulher nasce com aproximadamente 1 a 2 milhões de óvulos, chegando à puberdade com apenas cerca de 300 a 500 mil. A cada ciclo menstrual são perdidos cerca de 1000 óvulos, independente do uso de pílula anticoncepcional. O processo de perda e consumo de óvulos ocorre por atresia (morte celular), e isso não pode ser evitado com medicamentos.



"Hoje em dia a medicina oferece algumas opções para ajudar mulheres que desejam realizar o sonho da maternidade, e que já apresentam baixa reserva ovariana. Em algumas situações a mulher pode apenas se utilizar de algumas medicações para estímulo ovariano e conseguir resolver o problema. Em outros, quando a reserva já está muito baixa, o ideal é a Fertilização in vitro (FIV)", explica a obstetra e especialista em reprodução humana, Maria Cecília Erthal, também Diretora-médica do Vida Centro de Fertilidade.



Foi o que aconteceu com Alexandra Costa, que aos 43 anos, teve uma gravidez tardia. Trabalhando durante anos em uma subsidiária do setor petrolífero ela revela que acabou adiando o sonho da maternidade por diversos fatores como estudos e carreira. Quando decidiu engravidar, descobriu, após dois anos de tentativas frustradas, que sofria com trompas obstruídas. A indicação médica foi de fertilização in vitro. Ela iniciou o tratamento e na terceira tentativa aconteceu a tão sonhada gestação. Há 6 meses, Alexandra foi mãe de gêmeas. "Hoje vejo que foi o momento certo, pelo menos pela questão da estabilidade financeira e também pelo lado emocional. Foi difícil, sofrido, mas me sinto bem mais preparada para ser mãe" - Revela Alexandra.



