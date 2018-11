Grazi Nervegna faz show de lançamento do CD Anambé

A cantora e compositora paulistana Grazi Nervegna escolheu Campinas para fazer o show de lançamento do seu primeiro disco, "Anambé". A obra tomou forma na cidade, no estúdio do músico João Arruda.



O show acontece no dia 23 de novembro, às 20:30h, no Centro Cultural Casarão, durante a abertura da exposição Casa Planta, da artista plástica Marly Wunder.



No espetáculo Grazi trará para o palco o conceito da obra, presente no próprio título:

Anambé, palavra de origem tupi-guarani que significa "aqueles que caminham em parceria e permanecem unidos".



Essa palavra, ora ave ora tribo, percorre todo o CD. "É um voo que a voz de Grazi Nervegna faz ao som da viola e das flautas feitas com tubos rústicos. Um voo ora rasante e rascante, ora amplo e lírico", afirma Consuelo de Paula, cantora, poeta e compositora mineira, que produziu o disco.



Consuelo é parceira de Grazi na música que dá nome ao CD. "A letra de Anambé resume como sinto a arte de cantar: meu amor é o rio que passa / minha casa é feita de asa / meu espanto é o tempo que para / quando eu preciso cantar / aqui e em qualquer lugar", explica Grazi.



Além do repertório do disco, a cantora trará ao palco a música de Violeta Parra, artista com forte influência sobre o trabalho dela.



Grazi Nervegna estará acompanhada do multi-instrumentista João Arruda e do percussionista Carlinhos Ferreira.



Show Anambė - Grazi Nervegna

Data: 23/11/08, 20:30h.

Local: Centro Cultural Casarão - Rua Maria Ribeiro Sampaio Reginato, S/N - Bairro do

Barão - Campinas SP

Entrada Franca









Website: http://www.graziellanervegna.com/