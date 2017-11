Gregório Garcia lança coleção de joias primavera-verão

Com a chegada da primavera-verão, casacos, blusas e outros vestuários mais grossos dão lugar a roupas mais leves, delicadas, com estampas e coloridas. Acessórios como brincos e anéis e broches ganham destaque no look.



A coleção "Primavera-Verão", do designer de joias Gregório Garcia, traz peças com formas inspiradas em elementos da natureza. "No processo criativo da coleção, busquei a união entre as cores e formas da primavera", afirma Gregório.



O anel Lua Brilhante, por exemplo, ganhou brilho com as pedras preciosas esmeralda, rubi e safira. Por sua vez, o anel Banho de Lua tem formas geométricas e bolinhas em prata. Já o anel Cratera da Lua é mais rústico e versátil. Em prata de lei, os brincos Girassóis simbolizam a verdadeira alegria da primavera.



Para completar o look, os brincos Lírios ao Sol com pérolas giratórias e detalhes em ouro são perfeitos para serem usados todos os dias e combinam com qualquer peça. Outro acessório que está em alta nesta estação são os broches. Com detalhes delicados de flores, o broche Primeira Rosa foi feito em prata com pedra cabochon.



Desenvolvidas em prata, algumas com detalhes em ouro e pedras preciosas, as joias podem ser encontradas pelo telefone (011) 982096258, pelo e-mail: gregoriogarcia@uol.com.br ou pelo Instagram @ateliegregoriogarcia.