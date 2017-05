Grife de moda feminina usa bordados exclusivos

A grife brasileira FibStore , de moda feminina, tem uma história de sucesso no mercado internacional. Desde sua criação em 2015 já realizou em desfile em Genebra, na Suíça, expandiu seu e-commerce internacional.



Em sua recente coleção, a FibStore utilizou bordados feitos à mão de uma cooperativa de rendeiras e bordadeiras de Minas Gerais. Todos exclusivos para a grife e que estão expostos na loja que acaba de abrir no Rio de Janeiro, no shopping Fashion Mall , na zona sul carioca.



"Nossa marca usa bordados exclusivos e buscamos as opções certas e que combinam com a nossa coleção", afirma Irma Alves, empresária e criadora da Fibstore.



A marca tem como estilista a ítalo brasileira Roraine Zanetti e apresenta novos vestidos e blusas com tecido fluido, caftans de seda com pedrarias e costuras a mão. As peças são exclusivas da marca e estão disponíveis em poucas unidades no endereço www.fibstore.com.br e na concept store no Rio.