Grife de moda FibStore inaugura sua primeira loja

FIB Store, marca brasileira de moda, com e-commerce nos Estados Unidos e Europa, acaba de inaugurar no Rio sua primeira loja física.



A loja concept FibStore, criada pela empresária Irma Alves, está funcionando no Fashion Mall.



Nas araras estarão vestidos fluidos, muita seda e opções handmade, trabalho da estilista ítalo-Brasileira Roraine Zanetti.



"Todo mês vamos apresentar novidades para clientes, peças sob medidas e exclusivas", explica Irma. A loja conta também com serviço exclusivo de atendimento a noivas e madrinhas com hora marcada.



"Como idealizadora e criadora da marca estou muito feliz por termos essa primeira loja física. É mais uma etapa alcançada", completa Irma.



Sobre FibStore:

A marca surgiu em 2015.

Em 2016 realizamos nosso primeiro desfile internacional. Foi no Grand Kempinsky Hotel em Genebra.

Depois do sucesso do e-commerce nos Estados Unidos e Europa, decidimos abrir loja no Rio de Janeiro.

Site: www.fibstore.com

Instagram @fib.store