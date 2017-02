Grings Alimentos Saudáveis lança Matinal Cerealle Granola Zero com Stevia

A Grings Alimentos Saudáveis acaba de lançar na sua linha Matinal Cerealle a Matinal Cerealle Granola Zero com Stevia, o produto chega aos consumidores no sabor Maçã e Uva Passa, com alto teor de fósforo, magnésio e selênio.



A grande novidade, porém, fica por conta da adição de stevia no produto, com capacidade de adoçar 300 vezes mais do que o açúcar, a stevia é um adoçante natural derivado da planta com mesmo nome, nativa da América do Sul. Sua origem é totalmente vegetal. O corpo humano não digere e não metaboliza este adoçante, desta forma, não gera calorias. O Japão usa stevia como adoçante há cerca de 30 anos sem registros de efeitos colaterais, índios Guaranis usam a planta como erva medicinal.



A granola é um alimento composto, em sua maior parte, por carboidratos chamados de carboidratos complexos. Diferentemente dos carboidratos simples, que são as massas, grãos e farinhas refinadas, por exemplo, um carboidrato complexo, ingerido moderadamente, principalmente no café da manhã, pode fazer nosso corpo gastar mais energia para "quebrá-lo" e nos munir com uma carga saudável de disposição, sem trazer ganho de peso.



"Consumir granola no seu café da manhã significa adicionar vitaminas e minerais antioxidantes na dieta. Além disso, a granola, como todo carboidrato complexo, demora mais tempo para ser digerida, isso mantêm a saciedade e ajuda a retardar a sensação de fome. Ou seja, ingerir a granola ao longo do seu dia contribui para manter-se num peso saudável", explica a nutricionista da Grings Alimentos Saudáveis, Marilia Toledo.

O Combo granola e stevia é ideal para quem quer saúde e bem-estar sem precisar abrir mão do sabor.



Sobre a Grings Alimentos Saudáveis

Fundada em abril de 1995, a Grings Alimentos Saudáveis vem crescendo junto com a procura da população por uma alimentação mais adequada, por meio de produtos de alta qualidade, elaborados cuidadosamente com as melhores matérias-primas do mercado.

A Grings tem como proposta tornar-se referência no que diz respeito a alimentos naturais e funcionais e, para isso, está atenta ao mercado, sempre trazendo novidades no que se refere à alimentação saudável. Além disso, tem como conceito oferecer produtos saborosos, práticos e de rápido preparo.