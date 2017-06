Guia dos casacos plus size inverno 2017

Quando chega as estações mais frias do ano é hora de tirar os casacos do armário e levá-los para passear e também para te manter aquecida e elegante. Afinal roupas de frio quando bem usadas deixam qualquer produção mais sofisticada.



Por isso no post de hoje nós preparamos um guia de casacos plus size para você ter aquela ajudinha na hora de montar os looks de outono/inverno ou quem sabe te ajudar a escolher qual casaco combina mais com seu estilo. Preparamos cinco tipos de casacos que são coringas no guarda-roupa de qualquer mulher e com certeza vai deixar todas as suas produções mais versáteis e quentinhas.



Jaqueta de couro



Se tem um casaco que não pode faltar no seu guarda-roupa é sem dúvidas a jaqueta plus size de couro. Além de ser considerada como uma peça coringa da moda as jaquetas são altamente duráveis e perfeitas para criar produções estilosas e clássicas.



Como se trata de uma peça versátil existe uma variedade de maneiras de utilizar a jaqueta. A mais pedida é sem dúvidas a jaqueta preta que nunca sai de moda e te permite fazer vários mixes com outras peças. Aposte na jaqueta plus size com vestidinhos, calças, blusas divertidas ou até mesmo naquele look all black. Com certeza é uma peça para atender todos os estilos.



Bomber



A jaqueta bomber é com certeza uma das trends mais queridinhas quando o assunto é casacos plus size. A bomber é uma peça de criação do guarda-roupa masculino, chegando com inspirações do exército americano do ano 1917 e hoje está mais que inserido no closet das fashionistas e uma queridinha das passarelas. A bomber foi muito usada na década de 80 como peça fashion, hoje ela ganhou inúmeras releituras sendo uma peça chave para compor os looks dos dias mais amenos.



Os modelos lisos são os preferidos dos fashionistas e perfeito para criar looks mais despojados para o dia a dia. A jaqueta bomber é perfeita para criar um visual mais esportivo, para uma produção mais descolada aposte nos tênis e mochilas.



Casaco de pelo



Falando em casacos femininos plus size não podemos negar que os casacos de pelo são elegantes e não podem faltar no nosso guia de casacos. Uma peça que chama atenção é perfeita para os dias de baixas temperaturas. O estilo escandinavo está em alta no mundo fashionistas e o casaco de pelos fake é com certeza peça chave para investir nesse estilo.



Existe uma variedade de modelos dos casacos curtos aos longos perfeitos para deixar sua produção ainda mais sofisticada. Mas a nossa dica de hoje é com uma peça como o casaco de pelo que dá a sensação de volume é importante montar um look pensando na proporção e valorizar ainda mais seu corpo



Trench Coat



O trench coat é aquele item clássico quando o assunto é casacos plus size. Um item que com certeza não pode faltar no seu closet quando se trata de looks para o inverno. Você sabia que o trench coat foi criado por Thomas Burberry durante a primeira guerra mundial como forma de proteção aos soldados? Com certeza hoje em dia é item indispensável nas produções de inverno.



Uma peça versátil e que te ajuda a se manter aquecida - nossa dica de hoje para valorizar ainda mais suas curvas é usar o trench coat aberto para alongar a silhueta ou todo fechado desenhando a cintura e alongando a postura.



Parka



Outra inspiração militar no nosso guia de casacos plus size. A parka é peça indispensável em qualquer closet feminino, mesmo sendo uma peça com uma pegada mais esportista consegue ser perfeita para compor várias produções para o dia a dia.



A parka normalmente possui capuz e por isso dá todo um ar descontraído para o look a dica é apostar na mistura dessa peça com calça preta, destroyed e não tenha medo de arriscar em um salto deixar a produção mais elegante.



Gostou das nossas dicas? E ai já sabe qual casaco mais vai usar nesse inverno? Ficou em dúvida ? Acesse já sua loja online de moda plus size.

