Um guia de cuidados para seu tipo de cabelo

Cabelo, cabeleira, cortes, penteados, liso, enrolado, crespo e afro. Considerado a moldura do rosto o cabelo é algo que precisa ser cuidado com muito carinho e atenção. Seja ele curto, longo, loiro, moreno ou ruivo existe um produto adequado para cada tipo de cabelo, o segredo é descobrir qual é o produto ideal para seu tipo de cabelo.





O primeiro passo para ter um cabelo perfeito é conhecer os aspectos do seu cabelo, assim agiliza o processo de cuidados e mantém suas madeixas saudáveis. No post de hoje preparamos um guia para que você possa conhecer seu cabelo e assim cuidar dele com todo o carinho que ele merece.





1 -Qual seu tipo cabelo?



É muito importante saber o tipo de cabelo que você tem para saber quais os cuidados e medidas a serem tomadas, assim você pode usar os produtos adequados para manter seu cabelo com brilho, movimento e maciez. Sejam seus cabelos lisos, ondulados, cacheados ou crespos, existe um produto específico para cada tipo de espessura.



Cabelo Liso - O cabelo liso é naturalmente que sedoso, pois o óleo natural do cabelo consegue chegar até às pontas. Entretanto o uso constante de pranchas e babyliss pode tornar o cabelo seco. Para os cabelos lisos o mais indicado é fazer a hidratação a cada duas semanas. O cabelo liso pode ser classificado como : Liso fino que possui fios de cabelo muito lisos, sem volume e escorridos, tem muitas vezes tendência para a oleosidade. Já o liso médio possui fios de cabelo lisos, mas com um pouco de volume. E o liso grosso possui fios de cabelo lisos, mas grossos e com volume. Pode armar com facilidade e são difíceis de modelar.



A nossa dica de hoje é - escolha o shampoo para cabelos lisos como o Elseve Quera que deixa seu cabelo liso solto e perfeito fio a fio, além de combater a oleosidade proporcionando hidratação.



Cabelo Ondulado - O cabelo ondulado normalmente forma ondas em forma de S, podendo ficar lisos quando escovado ou mais cacheado quando amassados. O grande segredo para os cabelos ondulados é optar por um corte em camadas pois ele dará movimento as ondas.

Para esse tipo de cabelo o mais indicado é uma hidratação profunda a cada duas semanas e prefira evitar o uso constante de secador e chapinha para que as ondas fiquem definidas e com brilho. Os cabelos ondulados podem ser definidos como: 2A - Ondulado fino - fios de cabelo ondulados, em forma de S muito suave, fáceis de modelar, quase lisos. 2B - Ondulado médio - fios de cabelo ondulados, formando um S perfeito. Costumam apresentar frizz e o 2C -Ondulado grosso - fios de cabelo ondulados e volumosos, começando a formar cachos soltos.



Cabelo Cacheado - O cabelo cacheado é marcado por cachos bem definidos que se assemelham com molas. Costuma ser um cabelo com espessura mais seca e por isso não é indicado o uso de tintura. É recomendado que cabelos cacheados sejam lavados 2 vezes por semana, de preferência com shampoo anti frizz e em toda lavagem o ideal é hidratar os fios com cremes de hidratação para cabelo cacheados. Uma dica muito valiosa para os cabelos cacheados é o uso de leave-in e reparador de pontas para dar mais brilho e maciez aos fios.



Os cabelos cacheados podem ser classificados como: 3A - Cachos soltos - naturais, largos e regulares, bem formados e redondos, geralmente finos. Já o tipo 3B - Cachos fechados são estreitos e bem formados, mas mais fechados que os cachos soltos e mais grossos, tendendo a ficar armado. E o 3C - Cachos muito fechados são muito estreitos, ficando grudados uns nos outros, porém com um padrão definido.



Cabelo Crespo- O cabelo crespo ou afro tem uma espessura mais frágil e seca e por isso é recomendado que a hidratação seja feita toda semana. Quanto aos cuidados o ideal é que a hidratação seja feita com toucas térmicas enxaguando com água fria para evitar o frizz. Para finalizar é essencial o uso de um creme de pentear para cabelos crespos para definir os cachos e manter o cabelo macio. Os cabelos crespos são classificados como: 4A - Crespo macio tem cachos pequenos, definidos e muito fechados, que parecem molas. Já os 4B - Crespo seco tem cachos muito fechados, em forma de ziguezague, menos definidos do que o crespo macio. E o 4C - Crespo sem forma possui cachos muito fechados, em forma de ziguezague, mas sem nenhuma definição.



Cuidados para cada tipo: Oleosos, seco, normal e misto



Os cabelos mais oleosos não costumam ter volume e possuem uma aparência pesada por causa da quantidade de glândulas sebáceas que costumam produzir oleosidade. Se seu cabelo é oleoso evite abusar dos banhos quentes ou passar muito a mão pois isso pode deixar suas madeixas ainda mais oleosas. Use shampoos para cabelos oleosos e na hora de usar o condicionador evite de passar próximo à raiz do couro cabeludo.



O cabelo considerado seco, costuma ser mais volumoso e não possui muito movimento e tem um aspecto com pouco brilho e fios mais quebradiços. A dica é intercalar o uso de condicionador com máscaras de hidratação de duas a três vezes por semana - aposte em produtos com manteiga de karité e siliconados.



Já os cabelos mistos costumam ser mais oleosos na raiz e mais secos nas pontas. A dica é usar shampoos para raiz oleosa e apostar em máscaras nas pontas para dar mais brilho e maciez. E para os cabelos normais a dica é sempre fazer uma hidratação sempre que necessário.





