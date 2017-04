Guia definitivo: o colar ideal para seu estilo

Existe uma variedade de acessórios, joias e semijoias para incrementar nosso estilo. Eu aposto que você é daquelas que não pode ver uma semijoia que já se apaixona, vai dizer que é mentira? A gente sabe que com tantas variedades de acessórios é preciso usar o bom senso e combinar as peças com seu estilo e com o resto do look.



Um dos acessórios mais utilizados, os colares são adornos que compõem qualquer tipo de visual desde o mais casual ao mais glamouroso e ousado. Pérolas, correntinhas finas, gargantilhas discretas e com muito brilho. O estilo do colar pode dizer muito sobre a personalidade de quem usa e mensagem que ela quer passar. Não sabe como combinar, ou qual melhor estilo de colar para cada roupa? No post de hoje nós preparamos dicas valiosas para você arrasar na escolha e ficar ainda mais linda.



Tipos de colares



O colar é perfeito para fechar qualquer look com chave de ouro, a variedade de tipos e tamanhos permitem as mais variadas combinações.



Gargantilhas



As gargantilhas ou chokers estão fazendo o maior sucesso, tendência que vem da década, de 90. Vemos as gargantilhas nas passarelas, na street style e nas celebridades. Um modelo que deixa qualquer visual mais sexy e moderno.



Maxi Colares



Os Maxi Colares são perfeitos para criar combinações mais exuberantes ou dar aquela incrementada naquele look mais básico. Dependendo do modelo pode deixar o visual mais glamouroso, elegante e cheio de estilo.



Corrente



A correntinha é aquela semijoia coringa na sua caixinha de joias. Uma peça clássica que pode ser longa, curta, e você ainda pode acrescentar um pingente para dar mais charme e personalidade a sua corrente. As correntinhas são perfeitas tanto para usar no dia a dia como em ocasiões mais especiais. Uma peça versátil que combina com tudo.



Como usar: tamanhos e Comprimentos



Você sabia que cada tamanho e comprimento de colar funciona pra um tipo de corpo diferente. Por exemplo para quem tem volume nos seios o ideal são os colares mais próximos do pescoço como pérolas e correntinhas mais longas. Já para quem tem pouco o seio o ideal é usar um colar mais volumoso



Siga algumas de nossas dicas e aprenda como usar o colar ideal para seu tipo de corpo



Pescoço grosso: pingentes simétricos, de composição vertical, e correntes médias. Evite: pingentes delicados e correntes curtas.



Pescoço curto: colares abaixo da linha inferior das clavículas, com pingentes alongados e verticais de correntes compridas. Cordões médios também funcionam bem com visual de decotes grandes, ficam bem com roupas de malhas e camisetas acinturadas. Evite pingentes horizontais ou pequenos e correntes curtas.



Pescoço fino: para quem tem pescoço fino prefira os modelos curtos e arredondado sempre utilize correntes curtas. Evite pingentes compridos e correntes que ficam com aspecto em V.



Ombros estreitos: para quem tem ombros estreitos o ideal é usar colares delicados e sem muito volume como, por exemplo, um pingente do tipo pingo d`água que fica ideal neste tipo de estatura. Evite colares grandes e cheios de elementos pendurados.



Ombros largos: prefira colares que criam uma linha central alongada permitindo chamar atenção para o resto do corpo como, por exemplo, a cintura. Evite usar colares curtos ou muito próximo a pele.



O colar ideal para cada decote



Sempre surge aquela dúvida na hora de combinar o colar com o decote. Confira nossas dicas para acertar na hora de escolher o look.



Gola V: para o decote em V, você pode apostar em peças com pingente mais pesados, que deixam a corrente em harmonia com o decote.



Colarinho: por ser um decote mais fechado o ideal são os colares com pingente. Use peças mais curtas e pingentes menores. Assim, não ficará tão pesado para o colo. É o toque delicado perfeito para complementar o look.



Tomara que caia: a dica é usar o tomara que caia com uma gargantilha simples ou de camadas.



Canoa: colares mais longos ficam incríveis com decote canoa. Isso porque as peças quebram a largura do decote e dão um efeito lindo no visual.



Gola U: a lógica segue a mesma: decote arredondado, colar em formato redondo. Você pode ousar com semijoias maiores e com mais ornamentos.



Retangular: aposte em colares com pingentes angulares para ter um look harmônico com o decote retangular.



Gola Alta: os colares maiores e peças com pingentes grandes ganham destaque com a gola alta. Além disso, deixam o visual muito mais moderno e elegante.



Colares Temáticos



Um tipo de colar que está super em alta são os temáticos, o colar muitas vezes deixa de ser só um adorno para se tornar um amuleto e trazem consigo significados, crenças e harmonia. Com todo esse papo astrológico na moda, as semijoias não podiam ficar de fora. Então se você é a louca dos signos pode apostar nas correntinhas com os símbolos do signo e arrasar no look com muita personalidade.



Outro tipo de colar temático que é muito usado são os com temas religiosas, que significam proteção e fé. Invista em que represente tudo aquilo que você acredita.



Apesar de todas as nossas dicas e recomendações, a dica mais valiosa que você precisa anotar é: use aquilo que te faça sentir bem e mais bonita e se joga nos acessórios.

