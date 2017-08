Guia de estilo: vestidos plus size básico

Muitas mulheres valorizam o estilo básico e minimalista, e sabemos que muitas vezes menos é mais. Mas mesmo para as que gostam de um estilo mais simplista existem peças coringas capazes de deixar qualquer visual básico e elegante.



Os vestidos são peças icônicas no guarda-roupa de todas as mulheres e com certeza existe o vestido perfeito para seu estilo. No guia de estilo de hoje nós preparamos 3 vestidos plus size para quem gosta de um estilo mais básico e elegante.



Um basiquinho elegante



Esse vestido é perfeito para montar um look basiquinho e confortável,com certeza uma peça must have no seu closet.



Com ele é possível criar inúmeras combinações e cheias de estilo. O vestido plus size básico possui um corte reto com um bolso frontal e martingales nos ombros que trazem um visual com inspiração militar. Aposte na combinação com cardigans, casaquinhos assimétricos e quimonos. Invista em acessórios mais coloridos e divertidos.



Pretinho nada básico.



Sabe aquele vestidinho preto básico que não pode faltar no seu closet? Um vestido preto de arrasar é item obrigatório nos seus looks. No guia de hoje, nós trouxemos esse de veludo molhado lindo de morrer.



Sexy e elegante ao mesmo tempo esse vestido lindo plus size é perfeito para causar impacto por onde você passar, com uma modelagem que valoriza as curvas e um decote em tule que deixa o visual mais sensual, mas ainda sim muito elegante.



Linda e sofisticada



Tem cor mais elegante que os tons de nude? Eles são superfemininos e clássicos. E esse vestido plus size veio para te deixar a cara da elegância.



Com uma modelagem moderna e bem fashion. A peça possui um forro parcial e o elástico na cintura é ideal para realçar a silhueta. O grande charme do visual fica por conta da fenda frontal, trazendo mistério ao look



Invista em acessórios de cores neutras e mais escuras para contrastar com a cor do vestido. As sandálias de tira na cor nude ajudam a alongar a silhueta.



Gostou das nossas dicas de vestidos plus size básicos? Garanta já um para chamar de seu.



Website: http://juliaplus.com.br