Guia da moda plus size: quartz rosa a cor trend do momento

A cor que vem dominando as araras neste inverno é sem dúvidas o quartzo rosa ou millennial pink. A cor do momento é uma variação de rosa queimado e está ligado a moda da geração Y ou geração Millennial.



Mas dessa vez a cor trend de 2017 tem um peso muito maior que apenas moda ou arte. O quartzo rosa representa uma geração nostálgica trazendo as boas memórias da infância além de ser capaz de trazer uma sensação romântica.



O tom de cor de rosa trouxe um novo conceito, a releitura do quartzo rosa ressurgi com um forte peso político, deixando de lado o rosa apenas como uma representação do universo feminino. A ressignificação do rosa quartz começou a se relacionar com movimentos como o feminismo e na luta pelos direitos LGBT. Além de ter aparecido nas artes dos álbuns de grandes artistas pop como Katy Perry e Lady Gaga. Na moda plus size não poderia ser diferente. As coleções de inverno vieram repletas de charme e nos mais variados tons de quartzo rosa.



Como usar?



O quartzo rosa é um tom pastel delicado e suave e traz uma certa leveza aos looks. É um tom de rosa que é facilmente encontrado em maquiagens, acessórios e até em itens de decoração. Nas peças de roupa é fácil encontrar tanto em vestidos plus size, vestidos chemise plus size, em camisas, saias e casacos.

Para dar mais personalidade ao visual e contrastar com a delicadeza do rosa com peças em preto como coturno, bomber jackets plus size, jaquetas de couro e tênis.



Se você gosta de um estilo mais romântico aposte na combinação do rosa com tecidos mais delicados como renda e seda, saias rodadas e branco. Para um estilo mais urbano invista jeans e em visuais de cores pratas ou caramelos. O millennial pink também está nas produções mais formais e em peças de alfaiataria como blazers, coletes e calças.



Gostou das nossas dicas para usar looks plus size com rosa quartz? Não deixe de acessar sua loja online de moda plus size e adquira peças para ficar toda trend.

Website: http://www.juliaplus.com.br/