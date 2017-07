Guia da moda plus size: vestido chemise

Inspiração da camisa masculina, o vestido chemise plus size se tornou uma peça trend do closet feminino. Simples, prático e elegante, o chemise é aquela peça coringa e versátil que você não pode deixar faltar nos seus looks.



Apesar de se tratar de uma trend das estações mais frias o chemise pode ser usado tanto no calor com sandálias como no inverno combinando com meias e botas.



Como o chemise se trata de um item clássico, muitos estilistas consideram uma peça que toda mulher precisa ter. A novidade das últimas tendências neste estilos vêm em vários comprimentos e materiais.



Variando entre o longo, midi e mini. E em materiais mais nobres que dão movimento e frescor ao visual - ideal para temperaturas mais quentes. Outro ponto positivo do vestido chemise é que além de elegante, ele valoriza as curvas pois cria a divisão da silhueta ao meio.



Como usar?



Como se trata de uma peça muito democrática, o chemise ou camisa vestido pode ser usado desde as produções para usar no trabalho como para os looks de finais de semana.



Aposte nos cintos e acessórios e deixe seu vestido plus size pronto para qualquer ocasião. O uso do cinto pode fazer toda a diferença no look. Para destacar as curvas utilize ele na cintura, para dar aquele visual mais hype aposte utilizá-lo no quadril. Para uma composição mais fresh com carinha de um dia de sol utilize seu chemise sem o cinto.



Outra dica é apostar nos chemises de cores neutras como preto, marrom e bege e deixar as cores por conta dos acessórios. Aposte em acessórios como os lenços para dar ainda mais classe ao conjunto. Outra opção também para completar seu vestido chemise plus size e combiná-lo com os coletes.



A grande versatilidade dessa peça é que ela atende todos os estilos. Desde a romântica, clássicas, hippies e moderninhas. Para usar no verão aposte em um shorts e rasteirinhas.



Já para os dias frios você pode combiná-lo com meia calça ou até uma legging. Botas de cano alto funcionam bem. O importante aqui é se sentir bonita e confortável.



Gostou das nossas dicas de como usar um vestido chemise? Não deixe de acessar sua loja online de moda plus size. São lindos vestidos plus size perfeitos para te deixar ainda mais arrasadora.

Website: http://www.juliaplus.com.br/