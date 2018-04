Guia para ter unhas longas com ou sem Alongamento de unhas

Cresce o mercado de unhas, cada vez mais as mulheres estão preocupadas com o alongamento de unhas e em como fortalece-las. Nada melhor do que um guia para entender e deixar suas unhas longas.



Como conseguir unhas longas?



Há duas maneiras de conseguir se suas unhas cresçam e se fiquem fortes. Uma é o jeito natural, as unhas mais fortes, sem problemas ou fraquezas ficam maiores. Já as fracas não costumam passar da carne, pois ficam finas, descamam e quebram com facilidade. As unhas fracas podem ser sinônimas de alguma doença ou falta de nutriente. Consulte sempre um dermatologista, caso percebe algum problema nas suas unhas.



Para que suas unhas fiquem fortes e você não precise fazer um alongamento de unhas é indicado que você use base com formol, não retire a cutícula e deixe as unhas sem esmaltes pelo menos um dia na semana. Invista também em óleos fortalecedores e cremes e lixe de maneira oval, assim elas quebram menos. Em questão de higiene, mantenha as unhas sempre limpas!



Mas para quem quer de maneira rápida as unhas longas, o jeito é investir em alongamentos artificiais. Agora as novas técnicas são boas e que não danificam suas unhas naturais. As mais famosas são as unhas de fibra, de gel e de porcelanato. Mas também vale olhar as unhas de acrílico.



