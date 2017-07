Hairstylist do ABC é convidado para participar de congresso na Bahia

O hairstylist e make-up profissional Léo Strong, do Pelle & Capelli – Instituto de Estética e Beleza, de Santo André, foi convidado pela Wella Professionals para participar do Encontro Win Education, no Iberostar Praia do Forte, na Bahia, entre os dias 31 de julho e 3 de agosto.



De acordo com Léo, o encontro é voltado para o mundo Hair Coiffeur e reunirá os melhores e mais renomados profissionais do país e será uma grande oportunidade para ficar por dentro das novidades relacionadas a cortes, cor styling, maquiagem e alta moda.



"Cuidar de cabelos não é apenas lavar, hidratar e escovar. O trato com a pessoa vai muito além do contato nesse momento. São histórias que comemoro, juntamente com minhas clientes", comenta, ao falar do carinho que recebe diariamente das pessoas que vão em busca dos cuidados, principalmente, em ocasiões especiais, como casamento e debutantes.



Na área há 6 anos, Léo Strong já participou de vários congressos nacionais e internacionais, incluindo eventos em Paris e Londres.