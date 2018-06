Hallstar divide os negócios de Beauty & Personal Care e Industrial Solutions em empresas separadas

A Hallstar, empresa de produtos químicos especiais, anunciou uma próxima mudança na organização dos seus negócios globais, além de novas funções de liderança. No dia 01 de outubro de 2018, a Hallstar começará a operar como duas empresas comerciais: Hallstar Industrial Solutions Company e Hallstar Beauty & Personal Care Company.

John Paro, presidente do conselho e presidente e diretor executivo, vê essa evolução na Hallstar como uma implementação revigorante e prospectiva dos recursos globais da Hallstar, e uma resposta direta para as necessidades do mercado. "Sempre tive muito orgulho dos dois lados dos negócios e de como ambos usam nossa incrível química de éster para abordar os problemas dos clientes em várias indústrias. Ao mesmo tempo, reconhecemos que os ambientes dos negócios de Beauty & Personal Care e Industrial Solutions (soluções industriais e cuidados pessoais e beleza) são significativamente diversos em termos de comportamento do cliente e inovação de produtos. Estabelecer-se como duas empresas permitirá que nossos funcionários continuem a fazer o que fazem melhor e a se concentrarem inteiramente no crescimento da sua indústria específica."

Paro continua como presidente do conselho e diretor executivo da The Hallstar Company, mas vai abdicar do título de presidente. Em vez disso, a Hallstar Industrial Solutions Company e a Hallstar Beauty & Personal Care Company terão seu próprio presidente, que será responsável pelos respectivos resultados financeiros e operacionais da empresa. "É a hora certa para esse próximo capítulo, tanto para mim como para a empresa", disse Paro. "Ver a nova liderança no comando desses dois negócios de sucesso será gratificante. A Hallstar obteve anos de crescimento e inovação, e seu atual portfólio de tecnologia revolucionária é inigualável, mas estou 100% convicto de que nossos dois novos presidentes revelarão mais potencial e levarão a Hallstar ainda mais longe do que jamais posso imaginar."

A partir de 01 de outubro, Robert S. Hu, atual vice-presidente da Hallstar para as regiões da Europa, Oriente Médio e África (EMEA), da Ásia Pacífico (APAC), e de Inovação Global, será o presidente e diretor de tecnologia da Hallstar Beauty & Personal Care. Uma busca executiva está em curso para encontrar um novo presidente para a Hallstar Industrial Solutions. Damian Marshall, em Industrial Solutions, e Varun Mathur, em Beauty & Personal Care, continuarão nas suas funções estratégicas e comerciais essenciais, anunciadas no início desse ano, de vice-presidente e gerente geral, e vão colaborar com seus novos presidentes.

As duas empresas atenderão também os clientes de todo o mundo, e esperamos manter os relacionamentos da Hallstar com clientes, distribuidores e fornecedores depois de 01 de outubro, confirmou Paro. "Estamos anunciando a reestruturação logo, para que o transtorno seja minimizado. De agora até 01 de outubro e depois, queremos que toda a talentosa equipe da Hallstar entenda nossa estratégia de otimização de valor e faça parte do planejamento e da construção do nosso futuro extraordinário."

Sobre a Hallstar:

Hallstar é uma importante fornecedora global de soluções de produtos químicos especiais. A empresa adota um enfoque colaborativo para o envolvimento de todos, oferecendo suporte técnico, expertise em produtos químicos e conhecimento da indústria que ajudam os clientes a aproveitar ao máximo seus produtos, desde conceitos até os primeiros lotes de produção.

Para saber mais, acesse www.hallstar.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180531006646/pt/

Hallstar

Marie Paro, 312-554-7470

mparo@hallstar.com