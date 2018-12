Herbalife Nutrition lança inovadora bebida de colágeno com whey protein para o lanche

A Herbalife Nutrition lança no Brasil o Herbalife SKIN® Beauty Drink Colágeno1, uma combinação inovadora de Colágeno Verisol*™ com whey protein — duas proteínas que oferecem inúmeros benefícios para a saúde e para a beleza de dentro para fora.



O Colágeno Verisol*™ é um dos colágenos mais estudados e com resultados comprovados em relação à melhora da elasticidade da pele e redução de rugas finas. "Estudos clínicos2 realizados com um produto à base de Colágeno Verisol®, como o Herbalife SKIN® Beauty Drink Colágeno¹ juntamente com uma boa alimentação, controle do estresse e cuidados com a proteção solar, melhoraram a firmeza e elasticidade da pele, diminuindo as rugas finas e a flacidez dentro de 4 semanas de uso diário", afirma o médico nutrólogo, Dr. Nataniel Viuniski, especialista em obesidade e Membro do Conselho para Assuntos de Nutrição da Herbalife Nutrition.



No sabor Frutas Vermelhas, a bebida traz 2,5 gramas de Peptídeos Bioativos de Colágeno Verisol™*, que estimulam a síntese da produção natural de colágeno pelas células do organismo, e whey protein (proteína concentrada do soro do leite) — um total de 8 gramas de proteínas e 43 kcal na porção (12 g)!



Assim, o Herbalife SKIN® Beauty Drink Colágeno¹ também contribui para o ganho de força e de massa magra quando aliado à prática de exercícios físicos, e ainda no controle da saciedade.



O produto conta com minerais e um mix de vitaminas antioxidantes, como a vitamina C, que potencializa a ação do colágeno. E a vitamina E, que ajuda a proteger o organismo contra os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento celular, além de vitaminas A, Biotina, Cobre, Selênio e Zinco, que são essenciais para a saúde da pele, cabelo e unhas.



Como consumir



O Herbalife SKIN® Beauty Drink Colágeno¹ é indicado para ser consumido diariamente, uma vez ao dia, a qualquer hora ou como um dos lanches entre as principais refeições. Para prepará-lo, basta misturar em uma shakeira ou liquidificador 2 medidas (12 g) com 200 ml (1 copo) de água gelada. Pronto! Beba imediatamente após o preparo.



A embalagem de 240 g rende 20 porções e custa R$ 199.



*Verisol® é uma marca registrada da GELITA AG.



1Pó para o Preparo de Bebida à Base de Proteínas Sabor Frutas Vermelhas. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.



2Conforme estudo realizado pela GELITA AG.



Website: http://www.herbalife.com.br/