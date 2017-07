Ter uma higiene pessoal correta faz diferença na saúde e qualidade de vida

A higiene pessoal é o conjunto de cuidados que todos devem ter com o corpo diariamente. Os cuidados de higiene pessoal são essenciais, pois evitam que micróbios e bactérias, como vermes, penetrem no corpo e causem doenças. É por meio da higiene pessoal correta que o corpo se fortalece e fica limpo e saudável.



Hábitos simples como tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes estão entre as principais atitudes preventivas para o bem-estar. No entanto, a higiene pessoal envolve muitas outras práticas que são simples mais que devem ser feitas regularmente. É muito importante para a saúde pessoal manter a higiene dia após dia, pois assim o corpo consegue evitar uma série de males prejudiciais à saúde.



Os especialistas da área da saúde indicam que depois de realizar alguma atividade física ou depois de um dia atarefado, a higienização do corpo deve ser feita em seguida, removendo a sujeira da rua e os microrganismos que durante a atividade física, talvez tenham se instalado no corpo. O banho é indispensável para a saúde e a secagem total da pele também é importante para prevenção de fungos e micoses, assegurando assim a limpeza profunda do corpo.



A higiene das mãos é outro aspecto fundamental e que não deve passar despercebido. As mãos devem ser lavadas antes e depois de ir ao banheiro, antes de cozinhar e de ingerir alimentos e após chegar em casa de atividades na rua. Essa rotina é importante porque as mãos são as partes do corpo mais utilizadas para realizar as diversas atividades diárias.



Além das mãos, limpar debaixo das unhas é de grande importância e também colabora para a higiene pessoal. As unhas devem estar sempre bem limpas, essa precaução ajuda na prevenção de doenças vindas de bactérias ungueais. É essencial evitar colocar as mãos na boca e morder ou roer as unhas, pois as mesmas contêm muitas bactérias que podem ser transmitidas para a boca e causar riscos sérios a saúde.



Médicos e especialistas da área da saúde afirmam que a higiene pessoal previne a ocorrência de doenças infecciosas, como por exemplo, vermes, protozoários, bactérias e vírus que causam diarreia, gripe ou resfriado. No Brasil, segundo o estudo Suabe que entrevistou 150 mães donas de casa, em São Paulo, foi constatado que 65% das crianças delas apresentam coliformes fecais nas mãos após irem ao banheiro, entre as bactérias encontradas estão Enterococcus e Escherichia Coli, causadoras de doenças gastrointestinais.



Os especialistas da área da saúde garantem que a higiene pessoal correta ajuda a afastar diversas doenças e melhorar a qualidade de vida. Segundo eles, o hábito de manter os cuidados com a higiene pessoal deve ser introduzido desde cedo na vida das pessoas, de preferência quando criancinhas, pois assim será mantido por toda a vida.



Trabalhando na qualidade de vida e investindo tecnologia em prol dos bons hábitos de higiene, empresas como a Fiorucci, se preocupam com a qualidade de vida e a saúdo corporal das pessoas. Por esse motivo, desenvolvem produtos com a finalidade de garantir a proteção e a limpeza do corpo, como por exemplo, o kit sabonete líquido que além do sabonete para a higienização correta da pele, possui o hidratante corporal para manter a pele saudável. A Fiorucci pertence GREENWOOD, marca conhecida por sua excelência e inovação no setor de saúde e cosmética.